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Sosyal medya fenomeni yara izini göstermek istedi! Dekolteli kıyafetiyle beğeni topladı

20.12.2021 14:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya fenomeni Nelly Londan, ameliyatlarından kalan yara izlerini göstermek için mini gri elbisesiyle poz verdi. Beden pozitifliği savunucusu olan London, yara izlerinin ve vücutta meydana gelen deformasyonların doğal olduğunu söyleyen Londan, doğal halini paylaştığı gönderisi sayesinde hayranlarından övgü dolu yorumlar aldı.

Sosyal medya fenomeni yara izini göstermek istedi! Dekolteli kıyafetiyle beğeni topladı

Brighton’da yaşayan sosyal medya fenomeni Nelly Londan, beden pozitifliği paylaşımları sayesinde kısa sürede ünlendi. Yaklaşık 460 bin takipçisi bulunan Londan, sosyal medya hesabından oluşan kusursuz güzellik tabularını yıkmak için doğal halini yayınlıyor. Son gönderisinde Londan, gümüş rengi parıltılı mini elbisesiyle objektiflere gülümsedi. Londan’ın paylaşımda göğsündeki yara izi dikkatleri çekti.

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“YARALARIMI GÖSTERMEKTEN GURUR DUYUYORUM”

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Göğüs küçültme ameliyatının sonrasında bir çizgi halinde yara izinin kaldığından söz eden Londan, “Göğüs küçültme ameliyatının ne olduğun öğrendiğimde o hafta hızlı bir şekilde bir cerrahtan randevu aldım. Sonraki hafta ise hemen ameliyat oldum. Ameliyattan yaklaşık 4-5 gün sonra sol göğsümün altında bir acı hissettim. Pansumanlarımı çıkartmamalıydım ama çok merak ettiğim için yaptım. Göğsümün altından bir delik oluşmuştu ve dikiş oradan fırlıyordu” dedi.

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Yeniden düzeltme ameliyatı olan Londan’ın iyileşme süreci ise aylarca sürdi. Ancak göğsünün hemen altında bir yara izi kaldı. Vücudunun her halini beğendiğini ifade eden Londan, “Aslında şimdi yaralarımı göstermekten büyük gurur duyuyorum. Benim için çok bir yolculuk oldu” diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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