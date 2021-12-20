Sosyal medya fenomeni yara izini göstermek istedi! Dekolteli kıyafetiyle beğeni topladı

Brighton’da yaşayan sosyal medya fenomeni Nelly Londan, beden pozitifliği paylaşımları sayesinde kısa sürede ünlendi. Yaklaşık 460 bin takipçisi bulunan Londan, sosyal medya hesabından oluşan kusursuz güzellik tabularını yıkmak için doğal halini yayınlıyor. Son gönderisinde Londan, gümüş rengi parıltılı mini elbisesiyle objektiflere gülümsedi. Londan’ın paylaşımda göğsündeki yara izi dikkatleri çekti.

“YARALARIMI GÖSTERMEKTEN GURUR DUYUYORUM”

Göğüs küçültme ameliyatının sonrasında bir çizgi halinde yara izinin kaldığından söz eden Londan, “Göğüs küçültme ameliyatının ne olduğun öğrendiğimde o hafta hızlı bir şekilde bir cerrahtan randevu aldım. Sonraki hafta ise hemen ameliyat oldum. Ameliyattan yaklaşık 4-5 gün sonra sol göğsümün altında bir acı hissettim. Pansumanlarımı çıkartmamalıydım ama çok merak ettiğim için yaptım. Göğsümün altından bir delik oluşmuştu ve dikiş oradan fırlıyordu” dedi.

Yeniden düzeltme ameliyatı olan Londan’ın iyileşme süreci ise aylarca sürdi. Ancak göğsünün hemen altında bir yara izi kaldı. Vücudunun her halini beğendiğini ifade eden Londan, “Aslında şimdi yaralarımı göstermekten büyük gurur duyuyorum. Benim için çok bir yolculuk oldu” diye konuştu.



