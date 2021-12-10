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Aynı görünmek için bir servet harcadılar! Şimdi eşleşen tasarım vajinalar için estetik ameliyat olacaklarını açıkladılar

10.12.2021 12:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyanın fenomen ikizleri Dolly ve Daisy Simpson, estetik ameliyat prosedürleri sayesinde popüler olmayı başardı. Aynı görünmek için defalarca estetik ameliyat olduklarını ifade eden ikizler şimdi ise eşleşen tasarım vajinaları için ameliyat olacaklarını itiraf etti.

Aynı görünmek için bir servet harcadılar! Şimdi eşleşen tasarım vajinalar için estetik ameliyat olacaklarını açıkladılar

Aynı görünmek için plastik cerrahiye 140 bin sterlin (yaklaşık 2 milyon 500 bin TL) harcayan iki ikiz kız kardeş, bir sonraki adımda eşleşen tasarımcı vajinalarını istediklerini söyledi. 25 yaşındaki ikizler vücut hatlarının tamamen birbirine benzemesi için birçok estetik ameliyat yaptırdı. Estetik serüvenlerine dudak dolgusu ile başladıklarını anlatan ikizler, burun ve göğüs ameliyatı oldu. Kız kardeşler aynı zamanda aynı labioplasti ameliyatı olmayı umduklarını ve görünüşlerini değiştirmek için Brezilya popo kaldırma ameliyatı olmayı düşündüklerini de belirtti. İkizlerin anneleri ise kızlarının bağımlılığa dönüşen estetik ameliyat yolculuğunu riskli bulduğunu itiraf etti.

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“KEMİK YAPISINI DEĞİŞTİREMİYORUZ”

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İkizler yüz hatlarındaki değişikliklere müdahale edemediklerini ifade ederek, “Daisy’in yüzü biraz daha yuvarlak. Kemik yapısını değiştiremezsin değil mi? Ama elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Plastik cerraha gittiğimizde aynı görünümü istiyoruz ve aynı sonucu elde etmeye çalışıyoruz” dedi.

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“BENZER ÖZGÜVENSİZLİKLER YAŞIYORUZ”

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Estetik ameliyatlarla birbirlerine benzemeye çalışan ikizler durumun takıntı derecesinde olmadığını vurgulayarak aslında özgüven sorunlarını çözmeye uğraştıklarını dile getirdi. Estetik sayesinde ideal benliklerine ulaşmak istediklerini belirten kız kardeşler, “İkimizde kendimizi güvende hissetmiyorduk. Bu yüzden bir şeyleri bir araya getirmeye karar verdik. Birbirimize destek oluyoruz” ifadelerini kullandı.

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