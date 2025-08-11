Mynet Trend

Sosyal medya fenomeninden acı haber! Kaza görüntüleri ortaya çıktı: Kamyonun altına girdi...

Kocaeli'de motosikletiyle kamyona çarparak hayatını kaybeden sosyal medya fenomeni Deniz Servan Narin'in kaza anına dair görüntüsü ortaya çıktı.

Çiğdem Sevinç

Dün, TEM Otoyolu'nda motosikletiyle seyir halinde olan sosyal medya fenomeni Deniz Servan Narin, önünde seyreden kamyona çarptı. Ağır yaralanan Narin, kaldırıldığı Kocaeli Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Sosyal medya fenomeninden acı haber! Kaza görüntüleri ortaya çıktı: Kamyonun altına girdi... 1

KAMERALARA YANSIDI

Narin'in en son sosyal medya hesabından motorunun egzoz sesini "Tedavi" yazısıyla paylaştığı görüldü. Narin'den geriye çok sevdiği motoru ile paylaştığı videoları kaldı.

Sosyal medya fenomeninden acı haber! Kaza görüntüleri ortaya çıktı: Kamyonun altına girdi... 2

Narin'in kaza anı, araç içi kamerasına yansıdı. Narin'in motosikletli bir grupla seyir halinde olduğu ve önündeki kamyona çarptığı görülüyor.

Sosyal medya fenomeninden acı haber! Kaza görüntüleri ortaya çıktı: Kamyonun altına girdi... 3

Sosyal medya fenomeninden acı haber! Kaza görüntüleri ortaya çıktı: Kamyonun altına girdi... 4

