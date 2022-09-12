Sosyal medya fenomeninin seks açıklaması olay oldu! ''Eşim yorgunken...''

Laura, Steph Claire Smith ile birlikte kurucu ortağı olduğu Keep It Cleaner'ın podcast'inde, ilişkisinde dengeyi sağlamak için neler yaptığını anlattı. Genç kadın, açıklamalarıyla gündeme bomba gibi düştü ve sosyal medyada büyük ilgi topladı.

''ZORLUYORUM''

Yardımcı sunucusunun yerini alan kocasıyla sohbet ederken, kocasının libidosunun ondan daha yüksek olduğunu açıklayan Henshaw, kocasına "Sık sık 'Hayır, çok yorgunum' diyen ben oluyorum. Bu yüzden işlerin dengesiz olmaması için sen çok yorgun olduğunda, ilgilenmediğinde ya da miden ağrıdığında, seks yapmaya hiç hevesim olmasa da ilgili görünüyorum ve seni zorluyorum.'' dedi.

HAK KAZANIYOR

Böylelikle bir sonraki sefere hayır demek için hak kazanmaya çalıştığını anlatan Laura, taktiklerini kocasına itiraf ederken kahkahalarını tutamadı.

''HODRİ MEYDAN''

Eşi Dalton, bunun bir taktik olduğunu anlayınca bir an için şaşkına döndü. Ama sonra bunu gerçek bir meydan okuma olarak gördüğünü söyledi ve eşine şaka yaparak, "Her seferinde zımba gibi ayağa kalkacağım" dedi.



