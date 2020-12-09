Sosyal medya fenomenleri arasında ipler bir kez daha gerildi! Sude Alkış ve Hakan Hepcan geriliminin perde arkası!

Magazin gündemi bu seferde sosyal medya fenomenlerinin birbirlerine yönelik yaptıkları paylaşımlarla hareketlendi. Dijital dünyaya adım atılmasıyla beraber oratay çıkan bu yeni meslek kolunun sakinleri hiçte sakin değil ne yazık ki.. İşte sosyal medyanın gündemini belirleyen o polemik...
Geçtiğimiz yıl Norveçli sevgilisi Elitsa Alexieva ile evlenerek Türkiye’den ayrılan Hakan Hepcan, Norveç’te kendine yeni bir hayat kurdu. Sosyal medyanın gündeminden uzak kalmayı tercih eden Hepcan, kendisini aşkın sımsıcak kollarına bıraktı. Uzun süredir sadece kendi hayatını paylaşan Hepcan, son yaptığı paylaşımla yeni bir polemiğin fitilini ateşledi. Hepcan, sosyal medya fenomeni Sude Alkış’ın dekolteli fotoğrafını kendi hesabından paylaşarak, “Bu kız mı feno şimdi” yazdı. Bu paylaşımın nedeni henüz anlaşılamamışken Sude Alkış’ın takipçileri tarafından tepkiyle karşılaştığını ifade eden Hepcan, yeni bir paylaşımla kendisine hak verenleri gösterdi.
Kendisine gelen bir cevabı sosyal medya hesabından yayınlayan Hepcan, “Çok haklısın” yorumlarının geldiğini belirtti. Kendisini linç etmeye çalışanlara “Alayına kafam girsin” ifadelerini kullanan Hepcan polemiğin ateşine adeta benzinle gitti.
Hakan Hepcan’ın paylaşımının ardından polemiklerin içinde olmaktan hoşlanmadığını belirten Sude Alkış, kendi hesabından yaşanan duruma tepki gösterdi.
Sude Alkış’ı eleştirmesinden sonra gündemin bir numaralı ismi haline gelen Hakan Hepcan’a ilk tepki Berkcan Güven’den geldi. Sosyal medya fenomeni Berkcan Güven, yaptığı paylaşımda “Bu adam gördüğüm en gerizekalısı” notunu düştü.
Berkcan Güven’in paylaşımına sinirlenen Hakan Hepcan ise polemiğin boyutlarını arttıracak söylemlerine devam etti. Kendisine gerizekalı diyen Berkcan Güven’i eleştiren Hepcan, “Seni döne döne tokatlarım. Git Enes Batur’la video çek” dedi.
Yaşanan durumlardan sonra Sude Alkış linci yediğini belirten Hepcan bir video çekerek, “Sude Alkış linci yiyorum. Linç demeyelim de buradan bir koydum oradan hopluyorlar. Sökmez, o linçler falan Türkiye'de başkalarına yapın. Bana sökmez.” ifadelerini kullandı. Bambaşka kafalarda olduğunu belirten Hepcan, “Başka kafalardayım ben bambaşka boyuttayım. Üzülüyorum size kalitesizliğinize üzülüyorum, içinde bulunduğunuz duruma üzülüyorum." diyerek tartışmaya son noktayı koydu.
2017 yılında Hakan Hepcan, Galatasaraylı futbolcu Gomis'e karşı ırkçı bir söylemde bulunmuştu. Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Gomis için “Maymun” ifadesini kullanması sosyal medyanın tepkisine yol açmıştı. Tepkilerin peşi sıra gelmesi üzerine Hakan Hepcan, Gomis’ten ve Galatasaray camiasından özür dileyerek geri adım atmıştı. Hepcan özür mesajında ise “Tekrar ve tekrar söylüyorum; hata ettim, Tüm Galatasaray taraftarından, Gomis’ten, tüm camiadan özür diliyorum. Kalbim kırık, üzgün” cümlelerini tercih etmişti.
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