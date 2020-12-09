Sosyal medya fenomenleri arasında ipler bir kez daha gerildi! Sude Alkış ve Hakan Hepcan geriliminin perde arkası!

Magazin gündemi bu seferde sosyal medya fenomenlerinin birbirlerine yönelik yaptıkları paylaşımlarla hareketlendi. Dijital dünyaya adım atılmasıyla beraber oratay çıkan bu yeni meslek kolunun sakinleri hiçte sakin değil ne yazık ki.. İşte sosyal medyanın gündemini belirleyen o polemik...

Geçtiğimiz yıl Norveçli sevgilisi Elitsa Alexieva ile evlenerek Türkiye’den ayrılan Hakan Hepcan, Norveç’te kendine yeni bir hayat kurdu. Sosyal medyanın gündeminden uzak kalmayı tercih eden Hepcan, kendisini aşkın sımsıcak kollarına bıraktı. Uzun süredir sadece kendi hayatını paylaşan Hepcan, son yaptığı paylaşımla yeni bir polemiğin fitilini ateşledi. Hepcan, sosyal medya fenomeni Sude Alkış’ın dekolteli fotoğrafını kendi hesabından paylaşarak, “Bu kız mı feno şimdi” yazdı. Bu paylaşımın nedeni henüz anlaşılamamışken Sude Alkış’ın takipçileri tarafından tepkiyle karşılaştığını ifade eden Hepcan, yeni bir paylaşımla kendisine hak verenleri gösterdi.

Kendisine gelen bir cevabı sosyal medya hesabından yayınlayan Hepcan, “Çok haklısın” yorumlarının geldiğini belirtti. Kendisini linç etmeye çalışanlara “Alayına kafam girsin” ifadelerini kullanan Hepcan polemiğin ateşine adeta benzinle gitti.