Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Sosyal medya fenomenleri arasında ipler bir kez daha gerildi! Sude Alkış ve Hakan Hepcan geriliminin perde arkası!

Sosyal medya fenomenleri arasında ipler bir kez daha gerildi! Sude Alkış ve Hakan Hepcan geriliminin perde arkası!

Seray Üstün Seray Üstün 09.12.2020 12:11 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Sosyal medya fenomenleri arasında ipler bir kez daha gerildi! Sude Alkış ve Hakan Hepcan geriliminin perde arkası!

Sosyal medya fenomenliği lafının henüz piyasaya çıkmadığı dönemlerde bir Hakan Hepcan furyası başını alıp gitmişti. Çektiği vine videolarıyla bir anda popülerliğe kavuşan Hakan Hepcan’ı bir kesim Rol Grubu’ndan hatırlayacaktır. “Alem” şarkısıyla müzik dünyasına giriş yapan Hepcan, vinelarında kullandığı “cocomuyo” lafıyla yeni bir akımın öncüsü olmuştu. “Artık yaşlandım önümüzü gençlere bırakalım” diyerek bir süre sosyal medyadan uzak kalan Hepcan, yeni bir linçle geri döndü.

Magazin gündemi bu seferde sosyal medya fenomenlerinin birbirlerine yönelik yaptıkları paylaşımlarla hareketlendi. Dijital dünyaya adım atılmasıyla beraber oratay çıkan bu yeni meslek kolunun sakinleri hiçte sakin değil ne yazık ki.. İşte sosyal medyanın gündemini belirleyen o polemik...

hakan hepcan 2

Geçtiğimiz yıl Norveçli sevgilisi Elitsa Alexieva ile evlenerek Türkiye’den ayrılan Hakan Hepcan, Norveç’te kendine yeni bir hayat kurdu. Sosyal medyanın gündeminden uzak kalmayı tercih eden Hepcan, kendisini aşkın sımsıcak kollarına bıraktı. Uzun süredir sadece kendi hayatını paylaşan Hepcan, son yaptığı paylaşımla yeni bir polemiğin fitilini ateşledi. Hepcan, sosyal medya fenomeni Sude Alkış’ın dekolteli fotoğrafını kendi hesabından paylaşarak, “Bu kız mı feno şimdi” yazdı. Bu paylaşımın nedeni henüz anlaşılamamışken Sude Alkış’ın takipçileri tarafından tepkiyle karşılaştığını ifade eden Hepcan, yeni bir paylaşımla kendisine hak verenleri gösterdi.

hakan hepcan sude alkış

Kendisine gelen bir cevabı sosyal medya hesabından yayınlayan Hepcan, “Çok haklısın” yorumlarının geldiğini belirtti. Kendisini linç etmeye çalışanlara “Alayına kafam girsin” ifadelerini kullanan Hepcan polemiğin ateşine adeta benzinle gitti.

hakan hepcan 3

Hakan Hepcan’ın paylaşımının ardından polemiklerin içinde olmaktan hoşlanmadığını belirten Sude Alkış, kendi hesabından yaşanan duruma tepki gösterdi.

sude alkış açıklama

DESTEK MESAJLARI PEŞİ SIRA GELDİ

berkcan güven

Sude Alkış’ı eleştirmesinden sonra gündemin bir numaralı ismi haline gelen Hakan Hepcan’a ilk tepki Berkcan Güven’den geldi. Sosyal medya fenomeni Berkcan Güven, yaptığı paylaşımda “Bu adam gördüğüm en gerizekalısı” notunu düştü.

hakan hepcan berkcan güven

Berkcan Güven’in paylaşımına sinirlenen Hakan Hepcan ise polemiğin boyutlarını arttıracak söylemlerine devam etti. Kendisine gerizekalı diyen Berkcan Güven’i eleştiren Hepcan, “Seni döne döne tokatlarım. Git Enes Batur’la video çek” dedi.

Yaşanan durumlardan sonra Sude Alkış linci yediğini belirten Hepcan bir video çekerek, “Sude Alkış linci yiyorum. Linç demeyelim de buradan bir koydum oradan hopluyorlar. Sökmez, o linçler falan Türkiye'de başkalarına yapın. Bana sökmez.” ifadelerini kullandı. Bambaşka kafalarda olduğunu belirten Hepcan, “Başka kafalardayım ben bambaşka boyuttayım. Üzülüyorum size kalitesizliğinize üzülüyorum, içinde bulunduğunuz duruma üzülüyorum." diyerek tartışmaya son noktayı koydu.

HAKAN HEPCAN’IN İLK VUKUATI DEĞİL

hakan hepcan

2017 yılında Hakan Hepcan,  Galatasaraylı futbolcu Gomis'e karşı ırkçı bir söylemde bulunmuştu. Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Gomis için “Maymun” ifadesini kullanması sosyal medyanın tepkisine yol açmıştı. Tepkilerin peşi sıra gelmesi üzerine Hakan Hepcan, Gomis’ten ve Galatasaray camiasından özür dileyerek geri adım atmıştı. Hepcan özür mesajında ise “Tekrar ve tekrar söylüyorum; hata ettim, Tüm Galatasaray taraftarından, Gomis’ten, tüm camiadan özür diliyorum. Kalbim kırık, üzgün” cümlelerini tercih etmişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kısıtlamaya uymayan gençler bakın nasıl yakalandı! Kısıtlamaya uymayan gençler bakın nasıl yakalandı!
İnternet sayesinde aşkı buldularİnternet sayesinde aşkı buldular
BluTV ücretsiz nasıl izlenir?BluTV ücretsiz nasıl izlenir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Mesajları ifşa edilen ünlü isimler!

Mesajları ifşa edilen ünlü isimler!

Önce Wonder Woman sonra Kleopatra şimdi de...

Önce Wonder Woman sonra Kleopatra şimdi de...

'Vegan vibratör' şakası başına bela oldu

'Vegan vibratör' şakası başına bela oldu

Kabayanidis'ten Atatürk'e

Kabayanidis'ten Atatürk'e

İlginizi Çekebilir

Her adımında yüzünüz kızaracak…

Her adımında yüzünüz kızaracak…

Meraklı kedi komşularını böyle dikizledi

Meraklı kedi komşularını böyle dikizledi

Türk Lirası ile bu ülkelerde krallar gibi tatil!

Türk Lirası ile bu ülkelerde krallar gibi tatil!

Gaz çıkaran köpeğin tepkisi görenleri kahkahalara boğdu

Gaz çıkaran köpeğin tepkisi görenleri kahkahalara boğdu

90’lara damga vuran yerli diziler!

90’lara damga vuran yerli diziler!

Bu sahnenin öyle bir anlamı var ki...

Bu sahnenin öyle bir anlamı var ki...

Diğer Haberler

Yalnız kalan dul su samurları çiftleşti! İnternet sayesinde aşkı buldular

İnternet sayesinde aşkı buldular

Masumlar Apartmanı ve MasterChef yarışı... 8 Aralık 2020 Salı reyting sonuçları belli oldu mu? Dünkü reytingler açıklandı mı?

Reyting yarışında büyük mücadele!

Irkçılık söylemleriyle tepkilerin odağı haline gelen yerli ve yabancı ünlü isimler!

Irkçılık söylemleriyle dikkatleri çeken ünlü isimler!

Tarihin tozlu sayfalarına gömülen olayları gün yüzüne çıkartıyoruz! 9 Aralık tarihte bugün neler oldu?

9 Aralık tarihte bugün neler oldu?

TV yayın akışı 9 Aralık 2020 Çarşamba! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

9 Aralık 2020 Çarşamba günü TV yayın akışı...

Çay ile ilgili sözler: Özlü, kısa çay sözleri ve atasözleri! Resimli çay özlü sözleri!

Çayın tarihi! Demlemesi ayrı sohbeti ayrı güzel...

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.