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Sosyal medya karıştı! Kuş mu, tavşan mı?

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
EĞLENCE  | 22.08.2019 14:05 | Son Güncelleme

Kuş mu, tavşan mı? Sosyal medya bu görüntüyü konuşuyor. İnternette yayılan bir video, kafaları karıştırdı.

Norveç’teki Oslo Üniversitesi Biyolojik Psikiyatri Bölümü’nde kıdemli araştırmacı olan Dan Quintana, Twitter hesabından “Tavşanlar burunlarına dokunulmasını sever” yazarak bir video paylaştı. Görüntülerdeki hayvan ise tavşandan ziyade kuşa benziyordu. Videoda gagası gökyüzüne bakan siyah bir kuşun kafasına dokunan bir insan eli görünüyor. Fakat farklı bir açıdan bakıldığında, kuşun gagası bir tavşan kulağını andırıyor.

GÖRÜNTÜYÜ PAYLAŞIRKEN TAVŞAN YAZMASI FİTİLİ ATEŞLEDİ

Kafaları karıştıran ise Quintana’nın görüntüyü paylaşırken “tavşan” yazması oldu. Amerikan haber sitesi CNET’e konuşan Quintana, görüntüdeki hayvanın kuş olduğunu belirterek, şunları söyledi:

“Tavşan yorumunu okura onun gerçekten tavşan olduğunu düşündürmek ve en azından bir başarı şansı tanımak için yaptım. Yandan bakıldığında gerçekten de gagası tavşan kulağı gibi görünüyor. Bu yanıltıcı ipucu olmasa birçok insanın onu kuş olarak göreceğini düşünüyordum.”

KUŞ OLDUĞU TEYİT EDİLDİ

Amerikan yayın kuruluşu CNN ise videoda görünen hayvanın kuş olduğunu teyit etmekle kalmadı, kuşun Missouri’deki Valley Park’ta bulunan Dünya Kuş Barınağı’nda yaşayan bir kuzgun olduğunu yazdı. Mischief adlı beyaz boyunlu kuzgunun 18 yaşında olduğu bilgisi de CNN’in haberinde yer aldı.

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