Sosyal medya onları izliyor! Aralarında 37 yaş farkı bulunan çift yıllar önceki fotoğraflarını paylaştı

62 yaşındaki Cheryl McGregor ve 25 yaşındaki Quran McCain Eylül ayında evlenmişti. TikTok’ta ilişkilerinin samimi anlarını gösteren paylaşımlar yapan ikili sosyal medyada milyonlarca takipçiye ulaştı. Aralarındaki yaş farkı nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olan ikili 20 yıl önce çekilmiş fotoğraflarını yayınladıktan sonra tepki çekti. İlişkileri için onay beklemediklerini söyleyen ikili “Mutluyuz sizin onayınızı istemiyoruz” diyerek önceki yıllara ait fotoğraflarını yayınladı.

“ÇOCUK SAHİBİ OLMAK İSTİYORUZ”

Sosyal medyadan yapılan olumsuz eleştirileri dikkate almadıklarını ifade eden çift, hayatlarında yeni bir sayfa açmak için birlikte bebek sahibi olmayı planladıklarını duyurdu. 20 yıl öncesinde çekilen pozlarını yayınladıkları sosyal medya paylaşımıyla bir kez daha gündeme gelen çifti kullanıcılar yorum yağmuruna tuttu.

Sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı “Bu yasadışı hissettiriyor” diyerek tepki gösterirken bir kısmı ise “Aslında birlikte olmaları mümkün değil bu tamamen kadersel bir oyun” yorumunu yaptı.



