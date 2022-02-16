Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Sosyal medya onları izliyor! Aralarında 37 yaş farkı bulunan çift yıllar önceki fotoğraflarını paylaştı

Sosyal medya onları izliyor! Aralarında 37 yaş farkı bulunan çift yıllar önceki fotoğraflarını paylaştı

16.02.2022 16:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

62 yaşındaki Cheryl McGregor isimli bir kadın, oğlunun müdürü olduğu restorantta 25 yaşındaki Quran McCain ile tanıştı ve ikili evlenmeye karar verdi. Sosyal medyanın yakından takip ettiği çift, 20 yıl öncesinde çekilen fotoğraflarını yayınlayarak ilişkilerindeki büyük yaş farkını bir kez daha gözler önüne serdi. İkilinin paylaşımı kısa sürede sosyal medyada popüler oldu.

Sosyal medya onları izliyor! Aralarında 37 yaş farkı bulunan çift yıllar önceki fotoğraflarını paylaştı

62 yaşındaki Cheryl McGregor ve 25 yaşındaki Quran McCain Eylül ayında evlenmişti. TikTok’ta ilişkilerinin samimi anlarını gösteren paylaşımlar yapan ikili sosyal medyada milyonlarca takipçiye ulaştı. Aralarındaki yaş farkı nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olan ikili 20 yıl önce çekilmiş fotoğraflarını yayınladıktan sonra tepki çekti. İlişkileri için onay beklemediklerini söyleyen ikili “Mutluyuz sizin onayınızı istemiyoruz” diyerek önceki yıllara ait fotoğraflarını yayınladı.

Sosyal medya onları izliyor! Aralarında 37 yıllık yaş farkı bulunan çift, bebek isteklerini açıkladıSosyal medya onları izliyor! Aralarında 37 yıllık yaş farkı bulunan çift, bebek isteklerini açıkladı

“ÇOCUK SAHİBİ OLMAK İSTİYORUZ”

1

Sosyal medyadan yapılan olumsuz eleştirileri dikkate almadıklarını ifade eden çift, hayatlarında yeni bir sayfa açmak için birlikte bebek sahibi olmayı planladıklarını duyurdu. 20 yıl öncesinde çekilen pozlarını yayınladıkları sosyal medya paylaşımıyla bir kez daha gündeme gelen çifti kullanıcılar yorum yağmuruna tuttu.

2

Sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı “Bu yasadışı hissettiriyor” diyerek tepki gösterirken bir kısmı ise “Aslında birlikte olmaları mümkün değil bu tamamen kadersel bir oyun” yorumunu yaptı.

Cinsel ilişki sonrası geçici yüz felci yaşadı,hastaneye koştu! “Cinselliğe alerjim varmış”Cinsel ilişki sonrası geçici yüz felci yaşadı,hastaneye koştu! “Cinselliğe alerjim varmış”


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çocuk oyunundaki seks sahneleri tepki çektiÇocuk oyunundaki seks sahneleri tepki çekti
Roma döneminden kaldı! Ziyaretçileri manzarasıyla büyülediRoma döneminden kaldı! Ziyaretçileri manzarasıyla büyüledi
Beğendiği kadının arabasına not bıraktı! Eşi bulunca...Beğendiği kadının arabasına not bıraktı! Eşi bulunca...
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Sevgilisine sürpriz yapmak istedi! Gördüklerine inanamadı

Sevgilisine sürpriz yapmak istedi! Gördüklerine inanamadı

2 yıldır kayıptı! 4 yaşındaki kız bakın nerede bulundu

2 yıldır kayıptı! 4 yaşındaki kız bakın nerede bulundu

Gençlik sırrını paylaştı! “Tamamen çıplak...”

Gençlik sırrını paylaştı! “Tamamen çıplak...”

14 kadınla aynı anda evlendi! Hepsi kendisini tek zannediyor

14 kadınla aynı anda evlendi! Hepsi kendisini tek zannediyor

İlginizi Çekebilir

28 testi de pozitif çıktı! Morgda karantinaya alındı

28 testi de pozitif çıktı! Morgda karantinaya alındı

Cinsel ilişki sonrası hastanelik oldu! “Sekse alerjim varmış”

Cinsel ilişki sonrası hastanelik oldu! “Sekse alerjim varmış”

En güzel renklere özel kış parçaları

En güzel renklere özel kış parçaları

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Çocuk oyunundaki seks sahneleri tepki çekti

Çocuk oyunundaki seks sahneleri tepki çekti

Rahatlığıyla ve şıklığıyla sizi etkileyecek en iyi korseler

Rahatlığıyla ve şıklığıyla sizi etkileyecek en iyi korseler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.