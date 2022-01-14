Sosyal medya onları izliyor! Aralarında 37 yıllık yaş farkı bulunan çift, bebek isteklerini açıkladı

Aralarında 37 yıllık yaş farkı bulunan Cheryl McGregor ve Quran McCain aşkın yaşı olmadığını tüm dünyaya göstermeyi başardı. Sosyal medyadan yayınladıkları dans videoları sayesinde kısa sürede popüler olan çift, kullanıcıların yaş farkı nedeniyle kendilerini eleştirmesini umursamadıklarını dile getirdi. Birbirlerine derin bir aşkla bağlı olduklarını ve aralarındaki bağın ölümsüz olduğunu anlatan çift, geçtiğimiz aylarda dünya evine girdi. Resmi olarak aile olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten çift, ailelerine bir yeni üyenin daha katılmasını istediklerini ifade etti.

“BUNU HAK ETTİĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUZ”

Evliliklerinin özellikle sosyal medyada büyük tepkilere neden olduğunu ifade eden Quran, “Eylül 2021’de evlendik ve bir aile kurmaya hazır olmamızın üzerinden birkaç ay geçti. Cheryl 61 yaşında ve şimdiden yedi çocuğu ve on yedi torunu var ama biz kendi çocuklarımızı hak ettiğimizi düşünüyoruz” diye konuştu.

Çocuk sahibi olmak için doğal yolları denediklerini belirten çift, “Yaşla birlikte taşıyıcı anneliğin veya evlat edinmenin daha iyi bir seçenek olacağını düşünüyoruz. Taşıyıcı anneliği düşünüyoruz ancak çocuk doğduktan sonra yasal komplikasyonlarla uğraşan birçok insan gördük. Doğduktan sonra çocukla hiçbir ilgisi olmaması için sözleşme imzalamaya istekli bir vekil arıyoruz” dedi.

“ONA İNANIYORUM”

Taşıyıcı annelik durumunu çözememeleri halinde evlat edinmek için başvuruda bulunacaklarını anlatan çift, aralarındaki yaş farkının çocuğun gelişimi sırasında bazı sorunları beraberinde getireceğini düşündüklerini söyledi. Yaşı nedeniyle olası bir vefat durumunda eşinin bebeklerine iyi bakacağına inandığını söyleyen Cheryl, “Ben yanlarında olamasam da Quran, harika bir şekilde bu işi yürütebilir. Onun mükemmel bir baba olacağını biliyorum. Çocuğumuzu yetiştirebileceğine ve bunu çok iyi yapabileceğine dair her türlü inancım var.” dedi.

Ailelerinin benzer tereddütler nedeniyle ilk başta çocuk sahibi olmalarına çekimser baktıklarını belirten Cheryl, “Ailemiz de çocuk sahibi olma kararımıza çok destek veriyor. Onu ne kadar istediğimizi görebiliyorlar” ifadelerini kullandı.



