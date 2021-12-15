Aralarında 46 yaş fark var! İlişkilerinin detaylarını anlattı: Beni kandırmaya çalışmıyor

82 yaşındaki Iris Jones, 36 yaşındaki eşiyle toplumsal normların ve kendilerini eleştirenlerin aksine mutlu bir hayatları olduğunu açıkladı. Çift İngiltere’nin vizeyi geciktirmesi nedeniyle evliliklerinden sonraki 1 yıl boyunca ayrı kalmak zorunda kaldı. Vize işlemlerini tamamlayan Mısırlı Muhammed Ahmed Irbriham geçtiğimiz ay Weston-super-Mare yakınlarındaki bungalova taşındı. İkili şimdi kaybettikleri zamanı telafi etmeye çalışıyor. Yılbaşında birbirleriyle zaman geçirmek istediklerini dile getiren çift, “Noel Günü, birbirimizle özlem gidermek için tüm gün yatakta olacağız” dedi.

“BEN DOLANDIRILACAK TÜRDEN BİR KADIN DEĞİLİM”

Kendisini Muhammed Ahmed Irbriham konusunda uyaranların aksine Jones, aralarındaki durumun aşk ve tutku olduğunu anlattı. Eşinin hiçbir zaman kendisinden para istemediğini dile getiren Jones, “Ben dolandırılacak türden bir kadın değilim. Benden asla para istemedi. Tüm masrafları eşit bir şekilde karşıladık” diye konuştu.



