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  4. Sosyal medya tarafını seçti! Hande Erçel'den Bensu Soral'a milyonluk fark

Sosyal medya tarafını seçti! Hande Erçel'den Bensu Soral'a milyonluk fark

03.11.2021 17:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hande Erçel ile Bensu Soral, ABD seyahatleri sırasında, aynı marka kıyafetlerle gökdelenlerin arasında fotoğraf çekildi. O anları sosyal medya hesaplarından yayınlayan Hande Erçel ile Bensu Soral, çok konuşuldu.

Sosyal medya tarafını seçti! Hande Erçel'den Bensu Soral'a milyonluk fark

Meslektaşı Kerem Bürsin ile aşk yaşayan Hande Erçel, yakın arkadaşları ve Bensu Soral ile ABD'de tatil yaptı.

New York'un altını üstüne getiren iki oyuncu, Maison Ju marka kıyafetlerle gökdelenlerin arasında birbirlerine pozlar verdi.

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Sonra fotoğraflarını sosyal medya hesaplarında paylaştılar.

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Bensu Soral, payet ceketli paylaşımıyla 500 binin üzerinde beğeni aldı. Hande Erçel'in benzer paylaşımıysa yaklaşık 3 buçuk milyon beğeni aldı. Instagram'da 25 milyon takipçisi bulunan Erçel'in paylaşımına meslektaşı Soral'dan daha fazla ilgi gösterildi.

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Hande Erçel'in bu kombinin fiyatı...

Gömlek: 2.250 TL

Pantolon: 2.500 TL

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Bensu Soral'ın bu kombinin fiyatı...

Ceket: 2.900 TL

Büstiyer: 2.300 TL

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Anahtar Kelimeler:
Bensu Soral Hande Erçel
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