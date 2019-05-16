Halası çocuğu dövdü, annenin söyledikleri pes dedirtti

Görüntüler, Kolombiya’nın başkenti Bogota’nın Fontibon bölgesinde bir devlet dairesinin önünde kaydedildi.
Görüntülerde, genç bir kadının, ağlamaya başlayan küçük yeğenini tokatladığı görülüyor. Tokatladığı yeğenini ardından hırpalayan kadın bununla da yetinmeyerek ayakkabısını çıkarıyor ve yeğenine vurmaya başlıyor. Bir süre sonra kadının bu davranışını gören çevredekiler olaya müdahale ediyor. Öfkeli hala ise yeğenini kucağına alarak kendisini ikaz edenlerden uzaklaşıyor.
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından, kadının çocuğa bu şekilde davranması sosyal medya kullanıcılarının tepkisine neden oldu. Öte yandan, yaşanan olay sonrası açıklamada bulunan küçük çocuğun annesi ise bunun bir 'disiplin yöntemi' olduğunu ve bunda bir sorun görmediğini söyledi.
(DHA)
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