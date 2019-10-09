Sosyal medya yalanları bu paylaşımlarla ortaya çıktı

İsviçreli bir Instagram kullanıcısı 'gerçekler acıdır' şeklinde dilimize çevrilebilecek 'the_truth_is_not_pretty' isimli hesabında sosyal medyada paylaştığımız fotoğraflarımızın ardındaki gerçekleri sergiliyor.

Hepimizin en güzel, en zayıf, en tatlı hallerimizle yer aldığımız Instagram fotoğraflarımızın aslında gerçeği yansıtmadığını çok eğlenceli bir dizi fotoğrafla anlatıyor.

Ya da mükemmel tatil fotoğrafını çekebilmek için kim bilir kaç saat buz gibi suların içinde bu şekilde titreyerek durduk?

İşte içine düştüğümüz komik halleri gösteren, yani hepimize ayna tutan eğlenceli 'hayaller-hayatlar' paylaşımları ve hepimizin gerçek yüzleri...

