Mynet Trend

Sosyal medya yalanları bu paylaşımlarla ortaya çıktı

Betül Kurucu Betül Kurucu
YAŞAM  | 09.10.2019 08:29 | Son Güncelleme

İsviçreli sosyal medya fenomeni internette yayınlanan fotoğrafların gerçeği yansıtmadığını paylaştığı fotoğraflarla anlattı.sosyal medya fotoğraflarında yansıttığımız illüzyon dolu dünyayı ortaya çıkan genç fenomen, yaptığı paylaşımlarla hem pek çok kişinin gerçek yüzünü ortaya çıkarırken hem de çok eğlenceli karelere tanık olmamızı sağladı. İşte o karelerden bazıları...

İsviçreli bir Instagram kullanıcısı 'gerçekler acıdır' şeklinde dilimize çevrilebilecek 'the_truth_is_not_pretty' isimli hesabında sosyal medyada paylaştığımız fotoğraflarımızın ardındaki gerçekleri sergiliyor.

Hepimizin en güzel, en zayıf, en tatlı hallerimizle yer aldığımız Instagram fotoğraflarımızın aslında gerçeği yansıtmadığını çok eğlenceli bir dizi fotoğrafla anlatıyor.

Ya da mükemmel tatil fotoğrafını çekebilmek için kim bilir kaç saat buz gibi suların içinde bu şekilde titreyerek durduk?

İşte içine düştüğümüz komik halleri gösteren, yani hepimize ayna tutan eğlenceli 'hayaller-hayatlar' paylaşımları ve hepimizin gerçek yüzleri...

PARTNERGöbek yağları nasıl erir? Göbek yağlarını eritme yöntemleri nelerdir?Göbek yağları nasıl erir? Göbek yağlarını eritme yöntemleri nelerdir?
19 yaşındaki Tuğba'nın bu görüntüsü infial yarattı!19 yaşındaki Tuğba'nın bu görüntüsü infial yarattı!
16-17 yaşındaki kızların çıplak görüntülerini çekmiş!16-17 yaşındaki kızların çıplak görüntülerini çekmiş!
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
fenomen instagram

En Çok Okunan Trend Haberler

19 yaşındaki Tuğba'nın bu görüntüsü infial yarattı!

19 yaşındaki Tuğba'nın bu görüntüsü infial yarattı!

16-17 yaşındaki kızların çıplak görüntülerini çekmiş!

16-17 yaşındaki kızların çıplak görüntülerini çekmiş!

F.Bahçeli taraftarları kızdıran görüntü!

F.Bahçeli taraftarları kızdıran görüntü!

Aziziye Tabyası'nda mayolu fotoğraf çektiren kadına gözaltı

Aziziye Tabyası'nda mayolu fotoğraf çektiren kadına gözaltı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bu fotoğraf Türkiye'den! Görenler şaşkına döndü

Bu fotoğraf Türkiye'den! Görenler şaşkına döndü

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Büyük tedirginlik: Teneke yiyen, her şeyi yer

Büyük tedirginlik: Teneke yiyen, her şeyi yer

Korkunç gerçek ortaya çıktı! Gözaltına alındı!

Korkunç gerçek ortaya çıktı! Gözaltına alındı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
19 yaşındaki Tuğba'nın bu görüntüsü sonrası harekete geçildi! O baba gözaltında!

19 yaşındaki Tuğba'nın bu görüntüsü infial yarattı!

Yalova'da iğrenç olay! 16-17 yaşındaki kızların çıplak görüntülerini çekmiş!

16-17 yaşındaki kızların çıplak görüntülerini çekmiş!

Aziziye Tabyası'nda mayolu fotoğraf çektiren kadına gözaltı

Aziziye Tabyası'nda mayolu fotoğraf çektiren kadına gözaltı

Doktor ile hasta yakını arasında yumruklu kavga

Doktor ile hasta yakını arasında yumruklu kavga

Mesire alanındaki cinayetin para yüzünden işlendiği ortaya çıktı

Para cinayeti! Başına taşla vurarak öldürdü

Kan donduran itiraflar! Cesedini parçalara ayırdı ve...

Kan donduran itiraflar! Cesedini parçalara ayırdı ve...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.