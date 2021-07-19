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Sosyal medya yıkıldı! Berfu Yenenler oğlu Kuzey'i sevilen film kahramanına çevirdi

19.07.2021 14:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya fenomeni ve ünlü oyuncu Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler, komik paylaşımlarına tam gaz devam ediyor. Oğlu Kuzey'e babasının tişörtünü giydirdiği anlara siz de çok güleceksiniz.

Sosyal medya yıkıldı! Berfu Yenenler oğlu Kuzey'i sevilen film kahramanına çevirdi

Berfu Yenenler, ilk olarak 2015'teki Miss Turkey Güzellik Yarışması ile televizyona çıktı. Yarışmada dördüncü seçilen ve Japonya'da Türkiye'yi temsil eden Berfu Yenenler, birkaç oyunculuk seçmesine de katıldı. Ancak bunu kendisine uygun bulmadı ve endüstri mühendisliği eğitimine devam etti. Tekrar magazin gündemine gelmesi ise ünlü oyuncu ve sunucu Eser Yenenler'le yaşadığı aşk sayesinde oldu. Kısa süre içinde evlenmeye karar veren çift, pandemi döneminde oğulları Kuzey'i de dahil ederek çektikleri videolarla herkesi çok güldürdü. YouTube ve Instagram'ın en popüler ailelerinden birine dönüşen Yenenler ailesi, Berfu Yenenler'in komik paylaşımları sayesinde daha da sevilmeye başladı. Özellikle yeni yürümeye ve konuşmaya başlayan oğulları Kuzey'in sevimli halleri herkesi çok güldürüyor. Berfu Yenenler son olarak kendisinin de gülmekten öldüğü bir fotoğraf paylaştı.

"Dobby misin sen?"

Berfu Yenenler Kuzey

Sabah kalkıp bahçeyi sulayan minik Kuzey çok ıslanınca, Berfu Yenenler ona babasının tişörtünü verdi. Kocaman tişört Kuzey'e fazla gelince de onu bir film kahramanına benzetti.

Berfu Yenenler

Oğlunu Harry Potter serisindeki Dobby'ye benzeten ve gülmekten ölen Berfu Yenenler, bu anları takipçileriyle paylaşmadan edemedi.

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Berfu Yenenler Eser Yenenler
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