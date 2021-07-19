Sosyal medya yıkıldı! Berfu Yenenler oğlu Kuzey'i sevilen film kahramanına çevirdi

Berfu Yenenler, ilk olarak 2015'teki Miss Turkey Güzellik Yarışması ile televizyona çıktı. Yarışmada dördüncü seçilen ve Japonya'da Türkiye'yi temsil eden Berfu Yenenler, birkaç oyunculuk seçmesine de katıldı. Ancak bunu kendisine uygun bulmadı ve endüstri mühendisliği eğitimine devam etti. Tekrar magazin gündemine gelmesi ise ünlü oyuncu ve sunucu Eser Yenenler'le yaşadığı aşk sayesinde oldu. Kısa süre içinde evlenmeye karar veren çift, pandemi döneminde oğulları Kuzey'i de dahil ederek çektikleri videolarla herkesi çok güldürdü. YouTube ve Instagram'ın en popüler ailelerinden birine dönüşen Yenenler ailesi, Berfu Yenenler'in komik paylaşımları sayesinde daha da sevilmeye başladı. Özellikle yeni yürümeye ve konuşmaya başlayan oğulları Kuzey'in sevimli halleri herkesi çok güldürüyor. Berfu Yenenler son olarak kendisinin de gülmekten öldüğü bir fotoğraf paylaştı.

"Dobby misin sen?"

Sabah kalkıp bahçeyi sulayan minik Kuzey çok ıslanınca, Berfu Yenenler ona babasının tişörtünü verdi. Kocaman tişört Kuzey'e fazla gelince de onu bir film kahramanına benzetti.

Oğlunu Harry Potter serisindeki Dobby'ye benzeten ve gülmekten ölen Berfu Yenenler, bu anları takipçileriyle paylaşmadan edemedi.

