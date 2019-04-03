Sosyal medyada beğeni toplamak için fotoşopun dibine vurmuş 10 Instagram Yıldızı

Sosyal medya kimi zaman herkesi 'güzel görünme' dalgası altına alabiliyor.
Fakat birazdan göreceğiniz Instagram yıldızları, Photoshop'ta zaman mekan ilişkisi bükme seviyesinin zirvesinde...
Sizler için The Sun'dan bu işi yaparken rezil olan 10 Instagram yıldızını derledik... Kylie Jenner bile yapıyorken onlar neden yapmasın ki ama keşek yaparken rezil olmasalar...
İşte göz kanatan o fotoğraflar:
Herkes fotoğraflarına ufak tefek oynamalar yaparak kendini güzelleştirmek ister elbette ama bu ne?
Böyle bir bel mümkün mü arkadaşlar?
Bakın ufuk çizgisi ufuk çizgisi olduğuna hiç bu kadar pişman olmamıştı
Vücut ölçülerinde iddialı ama görüntü pek öyle demiyor
Yine bel:(
Bel bel olalı böylesini çekmedi be arkadaşlar!
Filtreler sağ olsun barbie bile yapıyor
Çene kemeğini de sileydin kardeş
Ahşap dolabı da bükerim kalçamı da
Filtre yapacağım diye boynuna boyun katanlar da buradaymış
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