Mynet Trend

Sosyal medyada beğeni toplamak için fotoşopun dibine vurmuş 10 Instagram Yıldızı

zeynep.ok zeynep.ok
EĞLENCE  | 03.04.2019 11:24 | Son Güncelleme

Sosyal medya enteresan bir alan... Orada beğeni toplamak için elinden gelen her şeyi yapmaya hazır bir grup insan olduğu da malum... Ama bunu yaparken rezil olan da çok fazla...

Sosyal medyada beğeni toplamak için fotoşopun dibine vurmuş 10 Instagram Yıldızı

Sosyal medya kimi zaman herkesi 'güzel görünme' dalgası altına alabiliyor.

Fakat birazdan göreceğiniz Instagram yıldızları, Photoshop'ta zaman mekan ilişkisi bükme seviyesinin zirvesinde...

Sizler için The Sun'dan bu işi yaparken rezil olan 10 Instagram yıldızını derledik... Kylie Jenner bile yapıyorken onlar neden yapmasın ki ama keşek yaparken rezil olmasalar...

İşte göz kanatan o fotoğraflar:

Herkes fotoğraflarına ufak tefek oynamalar yaparak kendini güzelleştirmek ister elbette ama bu ne?
1

Böyle bir bel mümkün mü arkadaşlar?
2

Bakın ufuk çizgisi ufuk çizgisi olduğuna hiç bu kadar pişman olmamıştı
3

Vücut ölçülerinde iddialı ama görüntü pek öyle demiyor
4

Yine bel:(
5

Bel bel olalı böylesini çekmedi be arkadaşlar!
6

Filtreler sağ olsun barbie bile yapıyor
7

Çene kemeğini de sileydin kardeş
8

Ahşap dolabı da bükerim kalçamı da
9

Filtre yapacağım diye boynuna boyun katanlar da buradaymış
10


Dünya turuna çıkmışlardı! Fethiye'de büyük sürprizDünya turuna çıkmışlardı! Fethiye'de büyük sürpriz
Yok böyle şaka! İzleyici ne yapacağını bilemediYok böyle şaka! İzleyici ne yapacağını bilemedi
Çoğu kişinin ortak derdi! Gürültücü üst komşunuzun bir günüÇoğu kişinin ortak derdi! Gürültücü üst komşunuzun bir günü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
fotoşop

En Çok Okunan Trend Haberler

Ünlü oyuncu hayatını kaybetti!

Ünlü oyuncu hayatını kaybetti!

İmamoğlu'nun yıllar önceki görüntüleri sosyal medyada gündem oldu

İmamoğlu'nun yıllar önceki görüntüleri sosyal medyada gündem oldu

1 oyla kazandığı seçimi, itiraz sonucu 2 oyla kaybetti

1 oyla kazandığı seçimi, itiraz sonucu 2 oyla kaybetti

Bunun modası mı olur demeyin! Şeyma yaptı yine gündemde

Bunun modası mı olur demeyin! Şeyma yaptı yine gündemde

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Sosyal medyanın yeni akımı: Triple Dance

Sosyal medyanın yeni akımı: Triple Dance

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Game of Thrones'un sevilen ismi Maisie Williams'dan 1 Nisan şakası!

Yok böyle şaka! İzleyici ne yapacağını bilemedi

Çoğu kişinin ortak derdi! Gürültücü üst komşunuzun bir günü

Çoğu kişinin ortak derdi! Gürültücü üst komşunuzun bir günü

Malezyalı iki miniğin videosu sosyal medyada viral oldu!

Malezyalı iki miniğin videosu sosyal medyada viral oldu!

Survivor'a damga vuran görüntüler! Adada Melisa ve Yusuf aşk mı yaşıyor!

Survivor'a damga vuran görüntüler! Adada aşk rüzgarı!

Adaletsizliği tek kareye sığdırdı! Uğur Gallen'in dünyaya damga vuran çalışmaları

Adaletsizliği tek kareye sığdırdı! Uğur Gallen'in dünyaya damga vuran çalışmaları

Yılın en eğlenceli podyumu: 'Red Bull Kar Havuzu'

Yılın en eğlenceli podyumu: 'Red Bull Kar Havuzu'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.