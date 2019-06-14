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Sosyal medyada en çok Eren Bülbül'ün karnesi paylaşıldı

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 14.06.2019 08:51 | Son Güncelleme

Trabzon’un Çarşıbaşı ilçesi Anadolu Lisesi tarafından Maçka ilçesinde 11 Ağustos 2017 tarihinde PKK’lı teröristlerin yerini güvenlik güçlerine göstermek isterken açılan ateş sonucu teröristler tarafından şehit edilen 15 yaşındaki Eren Bülbül’ün anısına karne düzenlendi. Karne şehit Eren Bülbül’ün annesine verilirken, o anları paylaştıkları fotoğraflar sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Sosyal medyada en çok Eren Bülbül'ün karnesi paylaşıldı

Çarşıbaşı Anadolu Lisesi Müdürü Coşkun Çolak, bir grup öğrenci ile birlikte Ramazan Bayramı sonrası şehit Eren’in annesi Ayşe Bülbül’ü Maçka ilçesindeki evinde ziyaret etti. Anne Ayşe Bülbül’ün elini öpen ve şehidin mezarını ziyaret eden öğrenciler, Eren Bülbül adına hazırlanan karneyi ve getirdikleri çiçeği anne Bülbül’e verirken, duygusal anlar yaşandı.

100 EREN'İN BÜTÜN NOTLARI 100

Çarşıbaşı Anadolu Lisesi tarafından Eren Bülbül adına hazırlanan karnede dersler kısmında Vatan Sevgisi, Cesaret, Vefa, Çalışkanlık, Saygı ve Sadakat yazarken bu derslerin karşısına ise ders notu olarak ‘100’ yazıldı. Karnede yer alan devamsızlık kısmında ise “Aramızda” yazması dikkat çekerken, sınıf rehber öğretmeninin öğrenci hakkındaki görüşü kısmına ise “İyi ki Varsın Eren” yazıldı. Bu anlamlı ziyaret ve Eren Bülbül’ün karnesi sosyal medyada son günlerde en çok paylaşılan karne oldu.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
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Okuyucu Yorumları 16 yorum
bizim yurdumuzda , erenler bitmez vatan bölünmez. iyiki varsın Eren
Allah rahmet eylesin, mekanın cennet seygili evladımız, seni unutmadık ve hiç unutmayacağız.
sonuna gülücük koymayip kalp koysaymis iyiymis
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