Sosyal medyada gelini böyle rezil etti!

Hafta sonu katıldığı bir düğünden gelinin tuvaletteki fotoğrafını paylaşan Facebook kullanıcı, üç ayrı karede yeni gelini yerden yere vurdu.

"Eskiden çalıştığım iş arkadaşımının düğüne katıldım. Sanırım tuvalet dışında düğün fotoğrafını çektirecek bir yer bulamadı" yorumuyla gelinin tuvalette oturmuş fotoğraflarını paylaşan kullanıcının bu postu beş yüzden fazla beğeni alırken, yüzlerce yorum yağmuruna tutuldu.

Minik misafirle bile tuvalette fotoğraf çektiren gelin hakkında yapılan bazı yorumlar ise şöyle oldu:

"Tuvalette otururken bile telefonu elinde bu nasıl gelin?"

"İşte herkesin salonuna koyması gereken bir düğün karesi. Klozetin üstünde dünya para verdiği gelinlikle oturan bir gelin!"

"Gelinliği de çok yakışmış aslında ama şu fotoğraflar gerçekten utanç verici!"

"Koca düğünde hiç sandalye yok muydu? Dönüp baktığında bu fotoğrafı hatırlayacak ve gerçekten çok üzülecek."



