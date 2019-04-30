Mynet Trend

Sosyal medyada gelini böyle rezil etti!

gizemino gizemino
EĞLENCE  | 30.04.2019 16:16 | Son Güncelleme

Düğünlerde yaşanan komik, trajikomik ve "berbat" olayların paylaşıldığı Facebook grubu "That’s It I’m Wedding Shaming"de ilginç bir paylaşımda bulunuldu.

Sosyal medyada gelini böyle rezil etti!

Hafta sonu katıldığı bir düğünden gelinin tuvaletteki fotoğrafını paylaşan Facebook kullanıcı, üç ayrı karede yeni gelini yerden yere vurdu.

NINTCHDBPICT000486064463

"Eskiden çalıştığım iş arkadaşımının düğüne katıldım. Sanırım tuvalet dışında düğün fotoğrafını çektirecek bir yer bulamadı" yorumuyla gelinin tuvalette oturmuş fotoğraflarını paylaşan kullanıcının bu postu beş yüzden fazla beğeni alırken, yüzlerce yorum yağmuruna tutuldu.

NINTCHDBPICT000486064477

Minik misafirle bile tuvalette fotoğraf çektiren gelin hakkında yapılan bazı yorumlar ise şöyle oldu:
"Tuvalette otururken bile telefonu elinde bu nasıl gelin?"
"İşte herkesin salonuna koyması gereken bir düğün karesi. Klozetin üstünde dünya para verdiği gelinlikle oturan bir gelin!"
"Gelinliği de çok yakışmış aslında ama şu fotoğraflar gerçekten utanç verici!"
"Koca düğünde hiç sandalye yok muydu? Dönüp baktığında bu fotoğrafı hatırlayacak ve gerçekten çok üzülecek."

NINTCHDBPICT000486064464


Avengers Endgame 3 günde bakın ne kadar kazandı!Avengers Endgame 3 günde bakın ne kadar kazandı!
Yok böyle bir parti! Boşanması 15 yıl sürdü! Yok böyle bir parti! Boşanması 15 yıl sürdü!
Akıl almaz açıklamalar! Düzenli olarak şeytanla...Akıl almaz açıklamalar! Düzenli olarak şeytanla...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
gelin komik düğün hikayeleri

En Çok Okunan Trend Haberler

Ünlü spiker Ece Üner'in Kerimcan Durmaz tepkisi sosyal medyayı salladı

Ünlü spiker Ece Üner'in Kerimcan Durmaz tepkisi sosyal medyayı salladı

Çukur dizisine bomba transfer!

Çukur dizisine bomba transfer!

Tuzla'da çocuğu döven şüpheli hakkında flaş gelişme

Tuzla'da çocuğu döven şüpheli hakkında flaş gelişme

Bir keçi, iki keçi yavrusu, bir koyun, 3 arı kovanı ve çoban köpeği öldürdü! Köye dadandı, huzur bırakmadı

Bir keçi, iki keçi yavrusu, bir koyun, 3 arı kovanı ve çoban köpeği öldürdü! Köye dadandı, huzur bırakmadı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Yok böyle şaka! İzleyici ne yapacağını bilemedi

Yok böyle şaka! İzleyici ne yapacağını bilemedi

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Nişan yüzüğünün fiyatını duyan kayınvalide...

Nişan yüzüğünün fiyatını duyan kayınvalide...

Yaş almak onları daha da yakışıklı yaptı!

Yaş almak onları daha da yakışıklı yaptı!

Yok böyle bir parti! Boşanması 15 yıl sürdü!

Yok böyle bir parti! Boşanması 15 yıl sürdü!

Akıl almaz açıklamalar! Düzenli olarak şeytanla...

Akıl almaz açıklamalar! Düzenli olarak şeytanla...

Dikkat! Bu oyuncaklar kabusunuz olabilir

Dikkat! Bu oyuncaklar kabusunuz olabilir

İddia ediyoruz! Bu evin içini görünce başınıza ağrı saplanacak

İddia ediyoruz! Bu evin içini görünce başınıza ağrı saplanacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.