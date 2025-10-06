YEMEK

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet

Sosyal medya ikiye bölündü! Okan Bayülgen yeni tartışmanın fitilini ateşledi: Mercimek çorbasına un girer mi, girmez mi?

Ünlü sanatçı ve televizyoncu Okan Bayülgen, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ‘Anadolu Mayası’ fuarında katıldığı ‘Türkçemiz Evimiz’ söyleşisinde Türk mutfağı ve dilin yozlaşması üzerine çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bayülgen’in sözleri sosyal medyada büyük yankı uyandırdı…

Sosyal medya ikiye bölündü! Okan Bayülgen yeni tartışmanın fitilini ateşledi: Mercimek çorbasına un girer mi, girmez mi?
Sedef Karatay

Sanatçı ve televizyoncu Okan Bayülgen, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği ‘Anadolu Mayası’ temalı fuara konuk oldu. ‘Türkçemiz Evimiz’ başlıklı söyleşide konuşan Bayülgen, Türkçenin korunması gerektiğini vurgularken, dildeki yozlaşmanın mutfağa da yansıdığını iddia etti.

Sosyal medya ikiye bölündü! Okan Bayülgen yeni tartışmanın fitilini ateşledi: Mercimek çorbasına un girer mi, girmez mi? 1

"KAÇ RESTORANDA BU YÜZDEN KAVGA ETTİM"

Bayülgen, mercimek çorbasına un eklenmesini eleştirerek, “Mercimek çorbasına un koyan insanlardan hayır gelmez. Kaç restoranda bu yüzden kavga ettim, kaçından kovuldum. Tıpkı dilimiz gibi, değerlerimizi de koruyamadık” dedi. Bu sözler, sosyal medyada geniş yankı buldu.

Sosyal medya ikiye bölündü! Okan Bayülgen yeni tartışmanın fitilini ateşledi: Mercimek çorbasına un girer mi, girmez mi? 2

'UN' TARTIŞMASI GÜNDEM OLDU

Oyunculuk, televizyonculuk, fotoğrafçılık, seslendirme sanatçılığı ve sahne yapımcılığı gibi birçok alanda adından söz ettiren Bayülgen, son dönemde söyleşileriyle dikkat çekiyor. İlginç çıkışlarıyla sıkça gündeme gelen sanatçı, bu kez mercimek çorbası üzerinden Türk kültürünün yozlaşmasını ele alarak tartışma yarattı.

Mynet Anket Sizce mercimek çorbasına un girer mi?
Ankete Katılım Sayısı SEN DE KATIL
Anketi Göster
Evet, un girer!
Hayır, un girmez!
Kararsızım!
Bu anket 1 gün 23 saat 44 dakika sonra sonlanacaktır.
Tüm Anketler

Sosyal medya ikiye bölündü! Okan Bayülgen yeni tartışmanın fitilini ateşledi: Mercimek çorbasına un girer mi, girmez mi? 3

SOSYAL MEDYADAN GELEN TEPKİLER

Bayülgen’in mercimek çorbası yorumu, sosyal medyada hem destek hem de eleştiri aldı. Kimi kullanıcılar sanatçının kültürel değerlere sahip çıkmasını takdir ederken, kimileri ise mercimek çorbası örneğini abartılı buldu. Tartışma, Türk mutfağının ve dilinin korunması üzerine farklı görüşleri yeniden gündeme taşıdı.

Sosyal medya ikiye bölündü! Okan Bayülgen yeni tartışmanın fitilini ateşledi: Mercimek çorbasına un girer mi, girmez mi? 4

Bazı yorumlar şu şekilde:
"Mercimeği az koyup unla kıvam almasını sağlıyorlar bu dolandırıcılık resmen"
"Şöyle dertlerin olacak"
"Mercimek çorbasına un koyulmaz ki tadı tuhaf olur"

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Dünyadan acılı yemekler: Bibimbap tarifi...Dünyadan acılı yemekler: Bibimbap tarifi...
Tescilli ürün: "Aydın Memecik Zeytini" Tescilli ürün: "Aydın Memecik Zeytini"

Anahtar Kelimeler:
mercimek çorbası tarifi Okan Bayülgen mercimek çorbası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

İstanbul'da dahil! Çok sert: Gelişini hissettirecek...

İstanbul'da dahil! Çok sert: Gelişini hissettirecek...

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.