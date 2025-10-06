Sosyal medya ikiye bölündü! Okan Bayülgen yeni tartışmanın fitilini ateşledi: Mercimek çorbasına un girer mi, girmez mi?

Sanatçı ve televizyoncu Okan Bayülgen, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği ‘Anadolu Mayası’ temalı fuara konuk oldu. ‘Türkçemiz Evimiz’ başlıklı söyleşide konuşan Bayülgen, Türkçenin korunması gerektiğini vurgularken, dildeki yozlaşmanın mutfağa da yansıdığını iddia etti.

"KAÇ RESTORANDA BU YÜZDEN KAVGA ETTİM"

Bayülgen, mercimek çorbasına un eklenmesini eleştirerek, “Mercimek çorbasına un koyan insanlardan hayır gelmez. Kaç restoranda bu yüzden kavga ettim, kaçından kovuldum. Tıpkı dilimiz gibi, değerlerimizi de koruyamadık” dedi. Bu sözler, sosyal medyada geniş yankı buldu.

'UN' TARTIŞMASI GÜNDEM OLDU

Oyunculuk, televizyonculuk, fotoğrafçılık, seslendirme sanatçılığı ve sahne yapımcılığı gibi birçok alanda adından söz ettiren Bayülgen, son dönemde söyleşileriyle dikkat çekiyor. İlginç çıkışlarıyla sıkça gündeme gelen sanatçı, bu kez mercimek çorbası üzerinden Türk kültürünün yozlaşmasını ele alarak tartışma yarattı.

Sizce mercimek çorbasına un girer mi? SEN DE KATIL Evet, un girer! Hayır, un girmez! Kararsızım! Tüm Anketler Paylaşmak ister misiniz?

SOSYAL MEDYADAN GELEN TEPKİLER

Bayülgen’in mercimek çorbası yorumu, sosyal medyada hem destek hem de eleştiri aldı. Kimi kullanıcılar sanatçının kültürel değerlere sahip çıkmasını takdir ederken, kimileri ise mercimek çorbası örneğini abartılı buldu. Tartışma, Türk mutfağının ve dilinin korunması üzerine farklı görüşleri yeniden gündeme taşıdı.

Bazı yorumlar şu şekilde:

"Mercimeği az koyup unla kıvam almasını sağlıyorlar bu dolandırıcılık resmen"

"Şöyle dertlerin olacak"

"Mercimek çorbasına un koyulmaz ki tadı tuhaf olur"