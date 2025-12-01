20 dakikada hazırlanabilen 5 sağlıklı tatlı tarifi: 10 dakikada tatlı yapılır mı?

Yoğun yaşam temposu tatlı yapmayı zorlaştırıyor olabilir, ancak kısa sürede hem sağlıklı hem lezzetli tatlılar hazırlamak mümkün.

İşte mutfağınızda kolayca yapabileceğiniz pratik tarifler:

1. MEYVELİ YOĞURT PARFESİ

Malzemeler:

1 su bardağı doğal yoğurt

1/2 su bardağı granola

1 avuç taze meyve (çilek, yaban mersini, muz dilimleri vb.)

1 tatlı kaşığı bal (isteğe bağlı)

Yapılışı:

Bir bardak veya kaseye önce yoğurdu koyun.

Üzerine granolayı serpin.

Taze meyveleri ekleyin.

İsterseniz üzerine bal gezdirin ve servis edin.

Hazırlama süresi: 5 dakika

2. CHİA TOHUMLU PUDİNG

Malzemeler:

3 yemek kaşığı chia tohumu

1 yemek kaşığı dövülmüş ceviz

1 su bardağı süt veya badem sütü

1 tatlı kaşığı bal veya akçaağaç şurubu

Taze meyve veya hindistancevizi rendesi

Yapılışı:

Chia tohumlarını, cevizi ve balı sütle karıştırın.

Karışımı kıvam alana kadar buzdolabında bekletin (arada karıştırın).

Üzerine meyve veya hindistancevizi serpiştirerek servis edin.

Hazırlama süresi: 15 dakika

3. MUZLU YULAF TOPLARI

Malzemeler:

2 olgun muz

1 su bardağı yulaf

2 yemek kaşığı fındık veya badem ezmesi

1 çay kaşığı tarçın

Yapılışı:

Muzları çatalla ezin.

Üzerine yulaf, fındık ezmesi ve tarçını ekleyip karıştırın.

Karışımdan küçük toplar yapın.

Buzdolabında 10 dakika beklettikten sonra servis edin.

Hazırlama süresi: 10 dakika

4. AVOKADOLU ÇİKOLATA MOUSSE

Malzemeler:

1 olgun avokado

2 yemek kaşığı kakao

1 yemek kaşığı bal veya akçaağaç şurubu

1 çay kaşığı vanilya

Yapılışı:

Avokadoyu ezin ve pürüzsüz hale getirin.

Kakao, bal ve vanilyayı ekleyip karıştırın.

Küçük kaselere paylaştırın ve dilerseniz üzerine meyve ekleyin.

Hazırlama süresi: 10 dakika

5. FIRINLANMIŞ ELMA (KAHVALTIDA PANKEK YERİNE DE OLABİLİR)

Malzemeler:

2 elma

1 tatlı kaşığı tarçın

2 yemek kaşığı dövülmüş ceviz

Yapılışı:

Elmaları dilimleyin ve fırın kabına dizin.

Üzerine tarçın serpin ve cevizleri ekleyin.

180°C’de fırında 10 dakika pişirin.

Hazırlama süresi: 15 dakika

Bu tariflerle sadece 20 dakikada hem pratik hem sağlıklı tatlılar hazırlayabilirsiniz. Çocuklar ve misafirler için de ideal bir seçenek.

AFİYET OLSUN!