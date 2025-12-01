YEMEK

20 dakikada hazırlanabilen 5 sağlıklı tatlı tarifi: 10 dakikada tatlı yapılır mı?

Yoğun yaşam temposu, tatlı yapma isteğini çoğu zaman ertelememize neden oluyor. Ama kısa sürede hem lezzetli hem de sağlıklı tatlılar hazırlamak artık mümkün. Meyveli yoğurtlardan avokadolu mousselere, sadece 20 dakikada sofranızı şenlendirecek pratik tarifler mutfağınıza neşe katacak.

20 dakikada hazırlanabilen 5 sağlıklı tatlı tarifi: 10 dakikada tatlı yapılır mı?
Sedef Karatay

Yoğun yaşam temposu tatlı yapmayı zorlaştırıyor olabilir, ancak kısa sürede hem sağlıklı hem lezzetli tatlılar hazırlamak mümkün.

İşte mutfağınızda kolayca yapabileceğiniz pratik tarifler:

1. MEYVELİ YOĞURT PARFESİ

Malzemeler:

  • 1 su bardağı doğal yoğurt
  • 1/2 su bardağı granola
  • 1 avuç taze meyve (çilek, yaban mersini, muz dilimleri vb.)
  • 1 tatlı kaşığı bal (isteğe bağlı)

20 dakikada hazırlanabilen 5 sağlıklı tatlı tarifi: 10 dakikada tatlı yapılır mı? 1

Yapılışı:

  • Bir bardak veya kaseye önce yoğurdu koyun.
  • Üzerine granolayı serpin.
  • Taze meyveleri ekleyin.
  • İsterseniz üzerine bal gezdirin ve servis edin.

Hazırlama süresi: 5 dakika

2. CHİA TOHUMLU PUDİNG

Malzemeler:

  • 3 yemek kaşığı chia tohumu
  • 1 yemek kaşığı dövülmüş ceviz
  • 1 su bardağı süt veya badem sütü
  • 1 tatlı kaşığı bal veya akçaağaç şurubu
  • Taze meyve veya hindistancevizi rendesi

20 dakikada hazırlanabilen 5 sağlıklı tatlı tarifi: 10 dakikada tatlı yapılır mı? 2

Yapılışı:

  • Chia tohumlarını, cevizi ve balı sütle karıştırın.
  • Karışımı kıvam alana kadar buzdolabında bekletin (arada karıştırın).
  • Üzerine meyve veya hindistancevizi serpiştirerek servis edin.

Hazırlama süresi: 15 dakika

3. MUZLU YULAF TOPLARI

Malzemeler:

  • 2 olgun muz
  • 1 su bardağı yulaf
  • 2 yemek kaşığı fındık veya badem ezmesi
  • 1 çay kaşığı tarçın

20 dakikada hazırlanabilen 5 sağlıklı tatlı tarifi: 10 dakikada tatlı yapılır mı? 3

Yapılışı:

  • Muzları çatalla ezin.
  • Üzerine yulaf, fındık ezmesi ve tarçını ekleyip karıştırın.
  • Karışımdan küçük toplar yapın.
  • Buzdolabında 10 dakika beklettikten sonra servis edin.

Hazırlama süresi: 10 dakika

4. AVOKADOLU ÇİKOLATA MOUSSE

Malzemeler:

  • 1 olgun avokado
  • 2 yemek kaşığı kakao
  • 1 yemek kaşığı bal veya akçaağaç şurubu
  • 1 çay kaşığı vanilya

20 dakikada hazırlanabilen 5 sağlıklı tatlı tarifi: 10 dakikada tatlı yapılır mı? 4

Yapılışı:

  • Avokadoyu ezin ve pürüzsüz hale getirin.
  • Kakao, bal ve vanilyayı ekleyip karıştırın.
  • Küçük kaselere paylaştırın ve dilerseniz üzerine meyve ekleyin.

Hazırlama süresi: 10 dakika

5. FIRINLANMIŞ ELMA (KAHVALTIDA PANKEK YERİNE DE OLABİLİR)

Malzemeler:

  • 2 elma
  • 1 tatlı kaşığı tarçın
  • 2 yemek kaşığı dövülmüş ceviz

20 dakikada hazırlanabilen 5 sağlıklı tatlı tarifi: 10 dakikada tatlı yapılır mı? 5

Yapılışı:

  • Elmaları dilimleyin ve fırın kabına dizin.
  • Üzerine tarçın serpin ve cevizleri ekleyin.
  • 180°C’de fırında 10 dakika pişirin.

Hazırlama süresi: 15 dakika
Bu tariflerle sadece 20 dakikada hem pratik hem sağlıklı tatlılar hazırlayabilirsiniz. Çocuklar ve misafirler için de ideal bir seçenek.

AFİYET OLSUN!

En Çok Aranan Haberler

