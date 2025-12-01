20 dakikada hazırlanabilen 5 sağlıklı tatlı tarifi: 10 dakikada tatlı yapılır mı?

Yoğun yaşam temposu tatlı yapmayı zorlaştırıyor olabilir, ancak kısa sürede hem sağlıklı hem lezzetli tatlılar hazırlamak mümkün.
İşte mutfağınızda kolayca yapabileceğiniz pratik tarifler:
1. MEYVELİ YOĞURT PARFESİ
Malzemeler:
- 1 su bardağı doğal yoğurt
- 1/2 su bardağı granola
- 1 avuç taze meyve (çilek, yaban mersini, muz dilimleri vb.)
- 1 tatlı kaşığı bal (isteğe bağlı)
Yapılışı:
- Bir bardak veya kaseye önce yoğurdu koyun.
- Üzerine granolayı serpin.
- Taze meyveleri ekleyin.
- İsterseniz üzerine bal gezdirin ve servis edin.
Hazırlama süresi: 5 dakika
2. CHİA TOHUMLU PUDİNG
Malzemeler:
- 3 yemek kaşığı chia tohumu
- 1 yemek kaşığı dövülmüş ceviz
- 1 su bardağı süt veya badem sütü
- 1 tatlı kaşığı bal veya akçaağaç şurubu
- Taze meyve veya hindistancevizi rendesi
Yapılışı:
- Chia tohumlarını, cevizi ve balı sütle karıştırın.
- Karışımı kıvam alana kadar buzdolabında bekletin (arada karıştırın).
- Üzerine meyve veya hindistancevizi serpiştirerek servis edin.
Hazırlama süresi: 15 dakika
3. MUZLU YULAF TOPLARI
Malzemeler:
- 2 olgun muz
- 1 su bardağı yulaf
- 2 yemek kaşığı fındık veya badem ezmesi
- 1 çay kaşığı tarçın
Yapılışı:
- Muzları çatalla ezin.
- Üzerine yulaf, fındık ezmesi ve tarçını ekleyip karıştırın.
- Karışımdan küçük toplar yapın.
- Buzdolabında 10 dakika beklettikten sonra servis edin.
Hazırlama süresi: 10 dakika
4. AVOKADOLU ÇİKOLATA MOUSSE
Malzemeler:
- 1 olgun avokado
- 2 yemek kaşığı kakao
- 1 yemek kaşığı bal veya akçaağaç şurubu
- 1 çay kaşığı vanilya
Yapılışı:
- Avokadoyu ezin ve pürüzsüz hale getirin.
- Kakao, bal ve vanilyayı ekleyip karıştırın.
- Küçük kaselere paylaştırın ve dilerseniz üzerine meyve ekleyin.
Hazırlama süresi: 10 dakika
5. FIRINLANMIŞ ELMA (KAHVALTIDA PANKEK YERİNE DE OLABİLİR)
Malzemeler:
- 2 elma
- 1 tatlı kaşığı tarçın
- 2 yemek kaşığı dövülmüş ceviz
Yapılışı:
- Elmaları dilimleyin ve fırın kabına dizin.
- Üzerine tarçın serpin ve cevizleri ekleyin.
- 180°C’de fırında 10 dakika pişirin.
Hazırlama süresi: 15 dakika
Bu tariflerle sadece 20 dakikada hem pratik hem sağlıklı tatlılar hazırlayabilirsiniz. Çocuklar ve misafirler için de ideal bir seçenek.
AFİYET OLSUN!
