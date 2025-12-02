Ünlü şef mutfakta özel sırlarını açıkladı: İtalyanları kızdıracak gizli tarifini paylaştı!

Uygun fiyatlı yemekleriyle tanınan şef Miguel Barclay, yıllardır '1 euro' tarifleriyle gündemde. Artan yaşam maliyetleri nedeniyle artık o fiyata yemek yapmak pek mümkün olmasa da Barclay hala bütçe dostu, aile boyu lezzetler yapma konusunda iddialı.

Evindeki dolapları, buzdolabı ve buzlukta da aynı yaklaşımı görmek mümkün: Gösterişten uzak, uygun fiyatlı ve kullanışlı malzemeler.

Metro’nun mutfak serisine konuk olan ünlü şefin mutfağında öğrendiklerimiz:

GİZLİ ZEVKİ: 'BENİ GÖREN ŞAŞIRIR'

Barclay’in itirafına göre en büyük kaçamak yiyeceği, fıstıklı (pistachio) kurabiye.

“Her gün bir o markanın önünden geçiyorum. Biraz açsam mutlaka girip bir tane alıyorum. Çok sağlıklı olduklarını sanmıyorum ama inanılmaz lezzetliler. Hafif tuzluluk ve tatlılık dengesi tam bana göre.”

BUZDOLABINDA OLMAZSA OLMAZ: KALIN KESİM FÜME BACON

Şefin buzdolabında her zaman dumanlı, kalın kesim streaky bacon bulunuyor.

“Az miktarı bile yemeği bambaşka bir seviyeye taşıyor, o lüks hissini veriyor.”

RİSOTTO PİRİNCE ÖZEL TARİF

Barclay’e göre misafirleri en kolay etkileyen yemeklerden biri risotto.

“Risotto kulağa havalı geliyor ama aslında çok ucuz bir yemek. Bu yüzden mutfağımın en önemli malzemesi risotto pirinci.”

Ancak tarifinde tartışma yaratacak bir detay var: “Risottoyu çedar peyniriyle yapıyorum. Pirinci pişirip içine ekstra olgun çedar eritiyorum, üzerine de kuşkonmaz veya karides ekliyorum. Farklı bir lezzet ama işe yarıyor.”

DERİN DONDURUCUNUN YILDIZI: BEZELYE

“Her zaman bir paket dondurulmuş bezelyem olur. Çocuklara ekstra sebze yedirmenin kolay yolu.”

Bezelyeyi kızarmış pilava da, karbonaraya da ekliyor: "Karbonaranın (makarna yemeği) tuzluluğuna karşı taze bir denge sağlıyor. Biraz limon sıkarsanız da nefis olur.”

İtalyanların tepkisiyse tahmin edilebilir: "İtalyanlar muhtemelen nefret eder; çünkü içine soğan ve mantar da koyuyorum. Bu daha çok 'karbonara tarzı' bir yemek. Ama benim favorim.”

BİR LİRADAN UCUZA "GÖSTERİŞLİ" YEMEK: MANTAR STROGANOFF

Barclay’e göre bütçe dostu etkileme yemeği kesinlikle stroganoff.

“Mantar, soğan, biraz bacon, az krema ve paprika… Hepsi birleştiğinde çok özel bir yemek oluyor. Pirinçle servis ederseniz bir porsiyonun maliyeti bir pound’un bile altına düşer.”

Artan portobello mantarlardan da peynir dolgulu fırın mantarları yapmanızı öneriyor.

"SOMONU AİRFRYER’DA PİŞİRİN"

“Airfryer hem daha temiz hem de balık kokusunu mutfağa yaymıyor. Bu yüzden somonu artık hep böyle pişiriyorum.”