YEMEK

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet

Ünlü şef mutfakta özel sırlarını açıkladı: İtalyanları kızdıracak gizli tarifini paylaştı!

Ünlü şef Miguel Barclay, yıllardır hazırladığı düşük bütçeli tariflerle tanınsa da, mutfağında aslında neler olduğuna dair bilinmeyen pek çok detay var. Barclay, hem evinde gizlice yemekten keyif aldığı lezzeti hem de herkesin şaşıracağı mutfak alışkanlıklarını açıkladı. Bütçe dostu yemekleriyle ünlenen şef, uygun fiyatlı malzemelerden neler çıkarılabileceğini bir kez daha gözler önüne sererken, bazı tarifleri ise İtalyanları bile kızdıracak türden…

Ünlü şef mutfakta özel sırlarını açıkladı: İtalyanları kızdıracak gizli tarifini paylaştı!
Sedef Karatay

Uygun fiyatlı yemekleriyle tanınan şef Miguel Barclay, yıllardır '1 euro' tarifleriyle gündemde. Artan yaşam maliyetleri nedeniyle artık o fiyata yemek yapmak pek mümkün olmasa da Barclay hala bütçe dostu, aile boyu lezzetler yapma konusunda iddialı.

Ünlü şef mutfakta özel sırlarını açıkladı: İtalyanları kızdıracak gizli tarifini paylaştı! 1

Evindeki dolapları, buzdolabı ve buzlukta da aynı yaklaşımı görmek mümkün: Gösterişten uzak, uygun fiyatlı ve kullanışlı malzemeler.

Metro’nun mutfak serisine konuk olan ünlü şefin mutfağında öğrendiklerimiz:

Ünlü şef mutfakta özel sırlarını açıkladı: İtalyanları kızdıracak gizli tarifini paylaştı! 2

GİZLİ ZEVKİ: 'BENİ GÖREN ŞAŞIRIR'

Barclay’in itirafına göre en büyük kaçamak yiyeceği, fıstıklı (pistachio) kurabiye.

“Her gün bir o markanın önünden geçiyorum. Biraz açsam mutlaka girip bir tane alıyorum. Çok sağlıklı olduklarını sanmıyorum ama inanılmaz lezzetliler. Hafif tuzluluk ve tatlılık dengesi tam bana göre.”

Ünlü şef mutfakta özel sırlarını açıkladı: İtalyanları kızdıracak gizli tarifini paylaştı! 3

BUZDOLABINDA OLMAZSA OLMAZ: KALIN KESİM FÜME BACON

Şefin buzdolabında her zaman dumanlı, kalın kesim streaky bacon bulunuyor.

Ünlü şef mutfakta özel sırlarını açıkladı: İtalyanları kızdıracak gizli tarifini paylaştı! 4

“Az miktarı bile yemeği bambaşka bir seviyeye taşıyor, o lüks hissini veriyor.”

RİSOTTO PİRİNCE ÖZEL TARİF

Barclay’e göre misafirleri en kolay etkileyen yemeklerden biri risotto.

“Risotto kulağa havalı geliyor ama aslında çok ucuz bir yemek. Bu yüzden mutfağımın en önemli malzemesi risotto pirinci.”

Ancak tarifinde tartışma yaratacak bir detay var: “Risottoyu çedar peyniriyle yapıyorum. Pirinci pişirip içine ekstra olgun çedar eritiyorum, üzerine de kuşkonmaz veya karides ekliyorum. Farklı bir lezzet ama işe yarıyor.”

Ünlü şef mutfakta özel sırlarını açıkladı: İtalyanları kızdıracak gizli tarifini paylaştı! 5

DERİN DONDURUCUNUN YILDIZI: BEZELYE

“Her zaman bir paket dondurulmuş bezelyem olur. Çocuklara ekstra sebze yedirmenin kolay yolu.”

Bezelyeyi kızarmış pilava da, karbonaraya da ekliyor: "Karbonaranın (makarna yemeği) tuzluluğuna karşı taze bir denge sağlıyor. Biraz limon sıkarsanız da nefis olur.”

İtalyanların tepkisiyse tahmin edilebilir: "İtalyanlar muhtemelen nefret eder; çünkü içine soğan ve mantar da koyuyorum. Bu daha çok 'karbonara tarzı' bir yemek. Ama benim favorim.”

Ünlü şef mutfakta özel sırlarını açıkladı: İtalyanları kızdıracak gizli tarifini paylaştı! 6

BİR LİRADAN UCUZA "GÖSTERİŞLİ" YEMEK: MANTAR STROGANOFF

Barclay’e göre bütçe dostu etkileme yemeği kesinlikle stroganoff.

“Mantar, soğan, biraz bacon, az krema ve paprika… Hepsi birleştiğinde çok özel bir yemek oluyor. Pirinçle servis ederseniz bir porsiyonun maliyeti bir pound’un bile altına düşer.”

Artan portobello mantarlardan da peynir dolgulu fırın mantarları yapmanızı öneriyor.

Ünlü şef mutfakta özel sırlarını açıkladı: İtalyanları kızdıracak gizli tarifini paylaştı! 7

"SOMONU AİRFRYER’DA PİŞİRİN"

“Airfryer hem daha temiz hem de balık kokusunu mutfağa yaymıyor. Bu yüzden somonu artık hep böyle pişiriyorum.”

Ünlü şef mutfakta özel sırlarını açıkladı: İtalyanları kızdıracak gizli tarifini paylaştı! 8

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bu 5 sağlıklı tatlı tarifi 20 dakikada hazır!Bu 5 sağlıklı tatlı tarifi 20 dakikada hazır!
Dünyanın en pahalı pirinci: Kilosu 120 dolar!Dünyanın en pahalı pirinci: Kilosu 120 dolar!

Anahtar Kelimeler:
Pirinç et yemekleri mutfak şefi yemek tarifi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trafik cezası yazdığı kişiyi öğrenince pişman oldu, cezayı kendi cebinden ödedi

Trafik cezası yazdığı kişiyi öğrenince pişman oldu, cezayı kendi cebinden ödedi

Avrupa alarm verdi! Askerler de harekete geçti

Avrupa alarm verdi! Askerler de harekete geçti

Kadıköy'de eşitlik bozulmadı!

Kadıköy'de eşitlik bozulmadı!

Günlerdir yoğun bakımdaymış! Üzen haber

Günlerdir yoğun bakımdaymış! Üzen haber

'Gürcistan'a kaçtı' Tezgahta yoğunluk başladı: Rağbet çok

'Gürcistan'a kaçtı' Tezgahta yoğunluk başladı: Rağbet çok

'Yatırımın rengi değişti' İslam Memiş: 'Altını tahtından etti'

'Yatırımın rengi değişti' İslam Memiş: 'Altını tahtından etti'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.