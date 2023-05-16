Sosyal medyada gündem yaratan görüntüler! Gökyüzünde görülen figür çok konuşuldu... “Hayalete benziyor”

İngiltere’nin Cletthorpes bölgesinde popüler bir sahil olan Grimsby bölgesinde kaydedilen görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem yaratmayı başardı. İngiltere kıyılarında isimsiz bir kadın tarafından çekilen görüntülerde beyaz bir figürün kıyı çizgisi boyunca gökyüzünde süzüldüğü fark edildi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımda ismini saklı tutan kadın, “Akşam yürüyüşü yaptığım sırada garip görünümlü beyaz bir figür fark ettim. Bu yüzden birkaç fotoğraf çektim ve arabama atlayarak bölgeden korkarak uzaklaştım. Kasvetli bir sis dalgasının etkili olması durumu oldukça tuhaf hale getirdi” dedi.

Görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem yaratmayı başardı. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü ise görüntülerdeki beyaz figürün hayalet olabileceği konusunda hem fikirdi.