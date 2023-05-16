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  4. Sosyal medyada gündem yaratan görüntüler! Gökyüzünde görülen figür çok konuşuldu... “Hayalete benziyor”

Sosyal medyada gündem yaratan görüntüler! Gökyüzünde görülen figür çok konuşuldu... “Hayalete benziyor”

16.05.2023 08:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere’nin Cletthorpes bölgesinin Grimsby sahilinde kıyıdan çekilen bir görüntü kısa sürede sosyal medyada gündem yaratmayı başardı. İsimsiz bir kadın tarafından paylaşılan görüntüde gökyüzünde süzülen beyaz bir figür herkesi şaşkına çevirdi. Sosyal medya kullanıcılarının bazıları görüntüyü bulut olarak yorumlarken bazıları ise hayalet olduğunu iddia etti.

Sosyal medyada gündem yaratan görüntüler! Gökyüzünde görülen figür çok konuşuldu... “Hayalete benziyor”

İngiltere’nin Cletthorpes bölgesinde popüler bir sahil olan Grimsby bölgesinde kaydedilen görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem yaratmayı başardı. İngiltere kıyılarında isimsiz bir kadın tarafından çekilen görüntülerde beyaz bir figürün kıyı çizgisi boyunca gökyüzünde süzüldüğü fark edildi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

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Sosyal medyadan yaptığı paylaşımda ismini saklı tutan kadın, “Akşam yürüyüşü yaptığım sırada garip görünümlü beyaz bir figür fark ettim. Bu yüzden birkaç fotoğraf çektim ve arabama atlayarak bölgeden korkarak uzaklaştım. Kasvetli bir sis dalgasının etkili olması durumu oldukça tuhaf hale getirdi” dedi.

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Görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem yaratmayı başardı. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü ise görüntülerdeki beyaz figürün hayalet olabileceği konusunda hem fikirdi.

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sosyal medya İngiltere gökyüzü sahil

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