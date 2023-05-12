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Akılalmaz olay! Anne ve babası evdeyken doğum yaptı... Bebeğini boğdu, cansız bedenini çöpe attı

12.05.2023 13:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere’nin Herefordshire bölgesinde ailesiyle birlikte yaşayan Paris Mayo isimli genç bir kadın, 15 yaşındayken doğum yaptığı ve bebeğini boğarak öldürdükten sonra çöpe attığı iddiasıyla tutuklandı. Şimdilerde 19 yaşında olan Mayo’nun olayına ilişkin olarak dava yaklaşık 4 yıldır devam ediyor.

Akılalmaz olay! Anne ve babası evdeyken doğum yaptı... Bebeğini boğdu, cansız bedenini çöpe attı

2019 yılında gerçekleşen olayda o dönemde 15 yaşında olan Paris Mayo, anne ve babası üst kattayken doğum yaptı. Doğum sancısıyla mücadele etmek zorunda kalan Mayo ailesinden gizli bir şekilde ılık bir duş altından sonra bebeğini doğurdu. Evinin salonunda doğum yapan Mayo, henüz birkaç dakika önce doğan bebeğine saldırdı. Bebeğini alarak odasına götüren Mayo, iki saat sonra bebeği kontrol ettiğinde hala hayatta olduğunu fark edince bu kez yün iple onu boğdu. Bebeğinin öldüğünden emin olan cani anne cansız bedenini bir çöp torbasına koydu.

ANNESİ TORBANIN İÇİNDEN GELDİ

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Ağabeyine mesaj atan Mayo kapının önüne koyduğu çöp poşetini ertesi gün evden çıkarken mutlaka atmasını istedi. Annesi sabah kapının önünde bulunan çöp poşetine baktığında ise bebeğin cansız bedenini gördü. Büyük bir şok yaşayan anne çığlık atarak polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından Mayo gözaltına alındı.

HAMİLE OLDUĞUNU BİLMİYORDU

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Mayo polise verdiği ifadesinde hamile olduğunu bilmediğini ve doğum yaptığını fark edince büyük bir şaşkınlık yaşadığını dile getirdi. Mayo savunmasında bebeğin ölü bir şekilde doğduğunu ve doğum sırasında yanında başka kimsenin bulunmadığını ifade etti. Otopsi raporu ise bebeğin bir yün parçasının yemek borusunu tıkamasına bağlı olarak boğularak hayatını kaybettiğini ortaya çıkarttı.

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cinayet İngiltere doğum

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