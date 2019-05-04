Sosyal medyada ifşa etti: Bu adama dikkat!

Edinilen bilgiye göre olay, 1 Mayıs Çarşamba günü akşam saatlerinde Efeler İstasyon Caddesi'nde bulunan KİPA AVM'de meydana geldi. Yörük ailesinin AVM içerisindeki iş yerine gelen şahıs müşteri gibi davranmaya başladı. Beğendiği gözlükleri tek tek deneyen ve mağaza personeli ile görüşen şahıs yaklaşık değeri 4 bin TL'yi bulan bir gözlüğü alarak mağazadan çıktı. Şahsın iş yerinden çıkmasının ardından gözlüğün çalındığını fark eden mağaza çalışanları güvenlik kameralarını incelediklerinde şahsın gözlüğü çaldığını fark etti. Durumu hemen emniyet güçlerine bildiren Giray Yörük, kişinin yakalanması için sosyal medya hesaplarını da kullandı.

"BU ADAMA DİKKAT"

Kimliği belirsiz şahsın mağazadaki kameralara yakalanan görüntüsünü sosyal medya hesaplarından paylaşan Yörük, "Bu kişiye dikkat! Aydın'daki mağazamızdan güneş gözlüğü çalmıştır Herkesin dikkatine, ürün pahalı üründür" notunu düştü. Kişinin fotoğrafının il genelindeki tüm gözlük mağazalara dağıtıldığını kaydeden Yörük, kişinin görülmesi halinde bilgi verilmesini rica etti.

İHA

