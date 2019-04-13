Sosyal medyada patladı! Ekmek yerine bakın ne kullanıyorlar

Sosyal medya hayatımıza girdiği günden bu yana sadece insanların hayatı değil restoranlar da ona göre bir yol izlemeye başladı. Özellikle Instagram'da restoranda servis ettiğiniz yemekler bir kere popüler olduysa, işte o zaman daha çok kitleye ulaşıyor müşteri sayınızı her geçen zaman daha da artırabiliyorsunuz.

Bu nedenden dolayı restoranlar insanların midesi kadar göz zevki için de menülerine birbirinden ilginç yemekleri koymaya başladı. Onlardan biri de ABD'nin New Jersey eyaletindeki bir sandviç dükkanı.

Sandviçi sandviç yapan temel besinlerden ekmeği komple menüden çıkaran restoranı farklı çeşitteki sandviçleri yaparken ekmek yerine büyük dilim salatalık turşusu kullanıyor.

İnternette büyük yankı uyandıran bu yöntem sayesinde karbonhidrattan uzak durmaya çalışan, Keto Diyeti uygulayan ve gluten intoleransı bulunan kişiler restorana akın etti.



