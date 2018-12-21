TREND

Sosyal medyada tepki yağıyor! Görme engelli çocuğa hatalı park engeli

sesamos sesamos
YAŞAM  | 21.12.2018 04:00 | Son Güncelleme

Ordu'nun Fatsa ilçesinde görme engelli bir çocuk, kaldırıma park eden araca başını çarptı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük tepki topladı.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde cep telefonu ile kaydedilen görüntülerde, henüz adı öğrenilemeyen bir çocuğun, annesi olduğu düşünülen bir kadınla birlikte Sakarya Mahallesi Mağazalarbaşı mevkisinde yürüdüğü görülüyor.

Görme engelli olduğu öğrenilen çocuğun, hissedilebilir zeminde (görme engelli yürüme yolu) elindeki değnekle ilerlemeye çalışırken, kaldırıma hatalı park eden araca başını çarpıyor.

Kaydedilen görüntülerde, başını sert bir şekilde hatalı park eden aracın camına vuran çocuk, önüne takılan engelin ne olduğunu anlamak için eliyle kontrol ediyor.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük tepki toplarken, vatandaşlar kurallara uymayan sürücülerin cezalandırılmasını istiyor.

(İHA)

Sevişme sahneleri dizinin önüne geçtiSevişme sahneleri dizinin önüne geçti
Kızım'da Demir Öykü ile ilgili gerçeği öğreniyor mu?Kızım'da Demir Öykü ile ilgili gerçeği öğreniyor mu?
Beyaz yine yaptı yapacağını! Seda Sayan'ı kırdı geçirdi!Beyaz yine yaptı yapacağını! Seda Sayan'ı kırdı geçirdi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ordu fatsa görme engelli çocuk hatalı park

En Çok Okunan Trend Haberler

Antalya'da duyan koştu! Aynısı 2015'te olmuştu

Antalya'da duyan koştu! Aynısı 2015'te olmuştu

Marmaris'te klimadan 1 metrelik zehirli yılan çıktı!

Marmaris'te klimadan 1 metrelik zehirli yılan çıktı!

Babası iki yaşında odun sobasına attı! Şimdi küllerinden doğdu

Babası iki yaşında odun sobasına attı! Şimdi küllerinden doğdu

Sosyal medyaya düşen Milli Piyango çekilişi görüntüsü gündem yarattı: Hayır, hayır geri atalım topu...

Sosyal medyaya düşen Milli Piyango çekilişi görüntüsü gündem yarattı: Hayır, hayır geri atalım topu...

İlginizi Çekebilir

3 adımda kolay çeyiz alışverişi nasıl yapılır?

3 adımda kolay çeyiz alışverişi nasıl yapılır?

Bodrum'da üzücü manzara! Görünce şoka girdi

Bodrum'da üzücü manzara! Görünce şoka girdi

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Markette şoke eden olay! İki kadın herkesin içinde...

Markette şoke eden olay! İki kadın herkesin içinde...

Çine'de yaşaması için 485 kişi aranıyor

Çine'de yaşaması için 485 kişi aranıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kızım'da Demir Öykü'yle ilgili gerçeği öğrenecek mi? Kızım 14. yeni bölüm fragmanı!

Kızım'da Demir Öykü ile ilgili gerçeği öğreniyor mu?

O Ses Türkiye'de Beyaz yine yaptı yapacağını! 'Burada oturup metalci bekliyor'

Beyaz yine yaptı yapacağını! Seda Sayan'ı kırdı geçirdi!

Rüyada diş görmek ne demek? Rüyada diş görmek ile ilgili rüya tabirleri

Rüyada diş görmek ne anlama gelir?

197 günlük uzay yolculuğunun ardından Soyuz MS 09 Dünya'ya geri döndü!

197 gün sonra Dünya'ya böyle döndüler

Hoşlandığınız kişiyi etkilemenin 10 psikolojik yolu!

Hoşlandığınız kişiyi nasıl etkilersiniz?

Rüyada yüzmek ne anlama gelir? Yüzmek ile ilgili rüyalar neye işarettir?

Rüyada yüzmek ne anlama gelir? Yüzmek ile ilgili rüyalar neye işarettir?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.