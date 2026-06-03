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Sosyal medyada trend oldu Uzman gıda mühendisi uyardı: Bile bile kansere yakalanmayın!

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Gökçen Kökden

Sosyal medyada son dönemde yaygınlaşan bazı mutfak videoları, pratik çözüm gibi görünse de uzmanlara göre ciddi sağlık riskleri barındırıyor. Özellikle boş salça ve konserve kutularının ocakta kullanılması, gıda güvenliği açısından tehlikeli sonuçlar doğurabiliyor. Uzman Gıda Mühendisi Tuğba Bayburtluoğlu, sosyal medyada yaygınlaşan bu alışkanlıklara karşı vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Sosyal medyada trend haline gelen eski konserve kutularında yumurta haşlama, biber ya da domates közleme gibi yöntemler milyonlarca kez izlenirken, uzmanlar bu tür uygulamaların masum olmadığını belirtiyor.

Uzman Gıda Mühendisi Tuğba Bayburtluoğlu, sosyal medyada yaygınlaşan bu alışkanlıklara karşı vatandaşları uyardı. Bayburtluoğlu, konserve ve salça kutularının yalnızca ürün saklamak amacıyla üretildiğini, yüksek sıcaklık altında kullanılmak üzere tasarlanmadığını söyledi.

Özellikle doğrudan ateşe maruz kalan metal ambalajların yapısında zamanla bozulmalar meydana gelebileceğini belirten uzmanlar, bu durumun gıdayla temas eden yüzeylerde istenmeyen kimyasal geçişlere neden olabileceğini ifade ediyor.

TEMİZLİK KOLAYLIĞI İÇİN SAĞLIK RİSKE ATILIYOR

Uzmanlara göre birçok kişi ocakta daha az bulaşık çıkarmak veya pratik çözüm üretmek amacıyla bu yönteme yöneliyor. Ancak kısa süreli kolaylık uğruna sağlık açısından önemli riskler ortaya çıkabiliyor.

Mutfakta kullanılan her ürünün belirli bir kullanım amacı bulunduğunu hatırlatan Bayburtluoğlu, özellikle yüksek sıcaklık altında kullanılan malzemelerde çok daha dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

GIDA GÜVENLİĞİ SADECE SON KULLANMA TARİHİ DEĞİL

Uzmanlar, gıda güvenliğinin yalnızca ürünün taze olup olmamasıyla sınırlı olmadığını belirtiyor. Bir yiyeceğin hangi ortamda, hangi ekipmanla ve hangi koşullarda hazırlandığının da en az içeriği kadar önemli olduğuna dikkat çekiliyor.

Bu nedenle yumurta haşlamak için cezve veya tencere, közleme işlemleri için ise tava ve uygun pişirme ekipmanlarının kullanılması tavsiye ediliyor.

Uzmanlar, internet ortamında hızla yayılan her mutfak önerisinin güvenilir olmayabileceğini belirterek özellikle yüksek sıcaklıkla temas eden uygulamalarda dikkatli olunması gerektiğini söylüyor.

Basit gibi görünen bazı alışkanlıkların uzun vadede ciddi sağlık sorunlarına zemin hazırlayabileceğini belirten uzmanlar, vatandaşların yalnızca pratikliğe değil, kullanılan malzemelerin güvenliğine de dikkat etmesi gerektiğini vurguluyor.

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Anahtar Kelimeler:
sağlık trend
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