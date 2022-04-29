Sosyal medya bu çözümü konuşuyor! Damat sarhoş olup düğüne gelmeyince gelini başka bir akrabasıyla evlendirdiler

Tuhaf düğün töreni 22 Nisan Cuma günü Hindistan'ın Maharashtra kentinin Buldhana semtinde Malkapur Pangra köyünde gerçekleşti. Düğünün 16.00’da başlaması için hazırlıklar yapıldı ancak gelin ve ailesi damat ile arkadaşlarını beklemek zorunda kaldı. Gelinin ailesinin dışarıda içki içip dans ettiğini söylediği damat ve arkadaşları, en sonunda akşam 20.00'de mekana geldi. Düğünün yapılacağı mekana geldiklerinde damat ve arkadaşları aşırı derece sarhoştu ve davetlileri rahatsız etmeye başladı. Duruma kızan gelinin ailesi onu başka bir akrabalarıyla evlendirmeye karar verdi.

YEDEK PLANI DEVREYE SOKTU

Gelinin annesi, "Damat ve arkadaşları sarhoştu ve akşam 4 yerine akşam 8'de mandaba gelip kavga etmeye başladılar. Kızımı akrabalarımızdan biriyle evlendirdik" dedi.

Gelinin babası kızının sarhoş damatla evlenmesine izin vermeyi reddetti, ancak tüm düğün hazırlıkları zaten yapılmış olduğu için yedek bir plan devreye soktu. Konuk olarak gelen akrabalarından birine danıştıktan sonra onların yerini doldurmalarına karar verildi. Gelinin babası,"Düğün saati 16:00'dı ama 20:00'de mekana ulaştılar. Ben de kızımı bir akrabamla evlendirdim." diye konuştu.



