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Öldüğü zannedilen kadın kendi cenazesinde olduğunu anlayınca kalp krizi geçirdi! “Öldüğünü söylediklerinde ölmemişti”

11.05.2022 14:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Öldüğü zannedilen 49 yaşındaki Fagilyu Mukhametzyanov, kendi cenazesinde bir tabutta uyandıktan sonra şoktan kalp krizi geçirerek öldü. Mukhametzyanov’un kocası yaşananlara isyan ederken karısının dikkatsizlik yüzünden hayatını kaybettiğini söyledi.

Öldüğü zannedilen kadın kendi cenazesinde olduğunu anlayınca kalp krizi geçirdi! “Öldüğünü söylediklerinde ölmemişti”

Rusya’nın Kazan kentinde oldukça ilginç bir olay yaşandı. 49 yaşındaki Fagilyu Mukhametzyanov, evde göğüs ağrısı şikayetiyle bayıldı ve eşi tarafından acilen hastaneye götürüldü. Doktorların müdahale ettiği kadının yakınlarına öldüğü bildirildi. 51 yaşındaki Fagili Mukhametzyanov karısının cenazesi için kendi geleneklerine uygun bir şekilde açık tabut uygulamasını seçti. 49 yaşındaki kadın kendi cenazesinin ortasında birden gözlerini açtı ve çevresinde dua eden, ağıt yakan insanları görünce çığlık attı. Yaşadığı şoka bağlı olarak cenazesinde kalp krizi geçiren kadın kaldırıldığı hastaneden bu sefer gerçekten hayatını kaybetti.

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“ÇOK KIZGINIM”

Eşini kaybeden Fagili Mukhametzyanov o anları, “Cenazesinde birden gözlerini açtı. Ona baktığımda gözlerinin titrediğini gördüm. Çok kısa bir sürede hastaneye geri götürdük. Bu sefer sonsuza dek ölmeden önce yoğun bakımda sadece 12 dakika daha yaşadı. Çok kızgınım ve cevaplar istiyorum. Öldüğünü söylediklerinde ölmemişti ve onu kurtarabilirlerdi." dedi.

Hastane sözcüsü Minsalih Şahapov, gizemli olayla ilgili soruşturma başlatılacağını söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya
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