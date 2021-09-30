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Sosyal medyadan yapılan ırkçılığa hapis cezası

30.09.2021 19:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere Championship ekiplerinden West Bromwich Albion'un kadrosunda yer alan Romaine Sawyers'a sosyal medyadan ırkçı saldırıda bulunan bir taraftara, iki ay hapis cezası verildi.

Sosyal medyadan yapılan ırkçılığa hapis cezası

Birmingham Mahkemesi tarafından görülen davada, sosyal paylaşım sitesi Facebook'daki hesabından Sawyers'a ırkçı içerikli mesaj atan İngiliz taraftar Simon Silwood'a iki ay hapis ve 500 sterlin para cezaları verildiği belirtildi.

Kararı veren bölge hakimi Briony Clarke, "Çevrim içi ırkçı saldırılara yer yoktur. Benim görüşüme göre, bu eylem çok açık bir şekilde hapis cezası gerektirir." değerlendirmesinde bulundu.

Geçen yıl İngiltere Premier Lig'de yer alan West Bromwich Albion'un Manchester City'ye 5-0 yenildiği maçın ardından Silwood, söz konusu mesajı futbolcuya atmıştı.

Karayipler'de iki adadan oluşan federal bir ülke olan Saint Kitts ve Nevis'in vatandaşı Romaine Sawyers, bu sezon Stoke City'de kiralık olarak forma giyiyor.

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