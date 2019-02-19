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Sosyal medyanın gündemindelerdi! Ünlü annelerin 'utandıran' paylaşımları

zeynep.ok zeynep.ok
ÜNLÜLER  | 19.02.2019 15:02 | Son Güncelleme

Ünlü isimler gün geçmiyor ki bir konuda daha sosyal medyaya düşmesin ve eleştirilmesin... Şu sıralar bazı ünlü isimlerin 'utandıran' annelik anları konuşuluyor.

Ünlü kadınların sosyal medya paylaşımları zaman zaman takipçileri tarafından büyük tepkiler alabiliyor. Hele de bu paylaşımlar ünlülerin çocuklarıyla ilgiliyse...

Zaman zaman sosyal medyada olay olan ve eleştirilen bazı ünlü anneleri ve yaptıkları 'hata'ları derledik... Kimi ne göre hata olan şey kimi ne göre elbette olmayabilir... Biz durumları paylaşıyorum yorum size kalmış:

Buyrun olay olan o paylaşımlar:

Takipçilerinden büyük tepki aldılar

Kylie Jenner

Kylie Jenner
Evet sosyal medyanın en çok konuşulan ve en çok kazanan ünlüsü Kylie Jenner ile başlayalım... Kylie Jenner doğumdan kısa süre sonra bebeğini bakıcılara bırakıp Coachella'ya gidince olay olmuştu. Bunun üstüne bir de uzun tırnaklarını da paylaşınca okların hedefi olmaktan kurtulamamıştı...

Chrissy Teigen

Chrissy Teigen
Ve Chrissy Teigen... Paylaştığı üstsüz emzirme pozlarıyla sık sık gündeme gelen Chrissy Teigen bir paylaşımında bebeği tutma biçimiyle çok fazla eleştirildi... Chrissy Teigen ise bunun altında kalmadı ve her eleştiriyi hesabından paylaştı.

Megan Fox

Megan Fox
Megan Fox ise oğlunun saçlarını uzatmasıyla gündem olmuştu. Takipçileri bu durumu nedense çok garipsedi ve eleştirdi.

Kate Middleton

Kate Middleton
Her hareketi olay olan Cambridge Düşesi Kate ise hamileliğindeki zayıflığı yüzünden okların hedefi oldu.

Kim Kardashian

Kim Kardashian
Ve elbette listenin olmazsa olmazlarından Kim... Kim Kardashian kızına yaptığı makyaj yüzünden çok eleştirdi. Kim bir dönem ise seksi pozlarını çocuklarına çektirdiği için konuşulmuştu.

Pink

Pink
Pink'in bu fotoğrafı sosyal medyada çok konuşulmuştu. Pink yemek yaparken taşıyıcıda bebeğini taşıyınca güvenlik gerekçesiyle eleştirildi.

Olivia Wilde

Olivia Wilde
Olivia Wilde ise oğlunu dudağından öptüğü için eleştirildi. Olivia ise bu eleştirilere tepki gösterdi ve daha da tepki alacak bir yorumda bulundu: Oğlumu kocamı öpüyor gibi öpüyorum...

Jenna Dewan

Jenna Dewan
Jenna Dewan sosyal medyada paylaştığı seksi pozlarla sık sık gündeme geliyor. Hal böyle olunca da çocuğu kendisine hatırlatılıyor.

Khloe Kardashian

Khloe Kardashian
Kardashian ailesi her liste de olduğu gibi bu listede de bol bol var. Khloe Kardashian'ın hamile olduğu dönemde çatlak istemediğini söylemesi de çok eleştirildi. Khloe hamileliği kucaklamadığı için tepki gördü.

Kristin Cavallari

Kristin Cavallari
Kristin Cavallari ise oğullarının sıskalığı yüzünden eleştirilen bir isimdi. Hangi anne çocuğunu aç bırakır ki? Kristin Cavallari çok sert ve haksız eleştirilere maruz kalmıştı.
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Anahtar Kelimeler:
ünlü anneler Kim Kardashian pink

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