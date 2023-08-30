Sosyal medyanın konuştuğu transfer açıklandı! Emirhan İlkhan resmi imzayı attı

Başakşehir, yeni sezon yapılanması kapsamında transferlerine devam ediyor. Turuncu-lacivertliler genç oyuncu Emirhan İlkhan ile kiralık olarak sözleşme imzaladı.

"BAŞARILAR DİLİYORUZ"

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, son olarak İtalya ekiplerinden Torino FC’de forma giyen Emirhan İlkhan ile 2023-2024 sezonunun sonuna dek kiralık olarak anlaşma sağladı. Emirhan İlkhan’a ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz" denildi.

BEŞİKTAŞ'TAN GİTMİŞTİ

Emirhan İlkhan, Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'ı çalıştırdığı dönemde alt yapıdan çıkmış ve 4.9 milyon euro karşılığında Torino'ya transfer olmuştu.

