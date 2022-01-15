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Sosyal medyanın sahte olduğunu savundu! Bree Lenehan, en doğal halini paylaşarak takipçilerinden tam not aldı

15.01.2022 17:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya fenomeni Bree Lenehan, genellikle paylaştığı spor ve sağlıklı yaşam tüyolarıyla tanınıyor. Beden pozitifliği savunucusu olan fenomen isim saniyeler içine vücutta yaşanabilecek değişikleri göstermek için sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaştı. Saniyeler içinde çekilen iki farklı pozunu yayınlayan Lenehan, sosyal medyanın arkasındaki gerçeği takipçilerine gösterdi.

Sosyal medyanın sahte olduğunu savundu! Bree Lenehan, en doğal halini paylaşarak takipçilerinden tam not aldı

Sosyal medya yıldızı Bree Lenehan, saniyeler arayla çekilen fotoğraflarda vücudunuzun nasıl farklı görünebileceğini göstermek için iki farklı pozunu paylaştı. Sosyal medyada yaratılan kusursuz güzellik algısına meydan okuduğunu dile getiren fenomen isim, birçok kullanıcının kendilerinin en iyi fotoğraf versiyonlarını paylaştığını dile getirdi. Photoshop ve filtrelerle desteklenen görüntülerin aksine Lenehan “silinecek” görseller arasında yer alan fotoğraflarını paylaştı.

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“KENDİNİZİ ÖNEMSEYİN”

sosyal medya1

Yaklaşık yarım milyon takipçisi bulunan Leehan, hayranlarına kendilerini ve bedenlerini sevme konusunda çağrı yaptı. Doğru ışık, poz ve açı sayesinde mükemmel fotoğrafların elde edilebileceğini dile getiren Lenehan, her zaman kusursuz olmanın mümkün olmadığını da belirtti.

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Saniyeler içinde beden görüntüsünde değişiklik olabileceğini vurgulayan Lenehan, “silinecekler” kategorisinde gizlenen pozlarını sosyal medyadan yayınladı. Lenehan’ın gönderisi kısa süre içinde binlerce beğeni ve yoruma ulaştı. Takipçileri en doğal halini paylaşma cesaretini gösterdiği için Lenehan’ı tebrik etti.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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