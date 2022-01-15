Sosyal medyanın sahte olduğunu savundu! Bree Lenehan, en doğal halini paylaşarak takipçilerinden tam not aldı

Sosyal medya yıldızı Bree Lenehan, saniyeler arayla çekilen fotoğraflarda vücudunuzun nasıl farklı görünebileceğini göstermek için iki farklı pozunu paylaştı. Sosyal medyada yaratılan kusursuz güzellik algısına meydan okuduğunu dile getiren fenomen isim, birçok kullanıcının kendilerinin en iyi fotoğraf versiyonlarını paylaştığını dile getirdi. Photoshop ve filtrelerle desteklenen görüntülerin aksine Lenehan “silinecek” görseller arasında yer alan fotoğraflarını paylaştı.

“KENDİNİZİ ÖNEMSEYİN”

Yaklaşık yarım milyon takipçisi bulunan Leehan, hayranlarına kendilerini ve bedenlerini sevme konusunda çağrı yaptı. Doğru ışık, poz ve açı sayesinde mükemmel fotoğrafların elde edilebileceğini dile getiren Lenehan, her zaman kusursuz olmanın mümkün olmadığını da belirtti.

Saniyeler içinde beden görüntüsünde değişiklik olabileceğini vurgulayan Lenehan, “silinecekler” kategorisinde gizlenen pozlarını sosyal medyadan yayınladı. Lenehan’ın gönderisi kısa süre içinde binlerce beğeni ve yoruma ulaştı. Takipçileri en doğal halini paylaşma cesaretini gösterdiği için Lenehan’ı tebrik etti.



