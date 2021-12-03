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Sosyal medyanın son dönemdeki popüler ismi Hasbulla Magoemedov'ın hesabı askıya alındı

03.12.2021 09:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada son dönemdeki popüler isimlerden biri haline gelen Hasbulla Magoemedov'ın hesabının kimliği belirsiz bir kadına tehdit mesajı gönderdiği iddiasıyla Instagram tarafından askıya alındığı bildirildi.

Sosyal medyanın son dönemdeki popüler ismi Hasbulla Magoemedov'ın hesabı askıya alındı

Dağıstanlı 18 yaşındaki sosyal medya fenomeni, yeterli büyüme hormonunun salgılanmadığı son derece nadir görülen bir hastalıktan muzdarip. Bu durum çoğu hormonun üretimini sağlayan hipofiz bezinin yeterli miktarda büyüme hormonu salgılamamasından kaynaklanıyor. Eğer yaşlarda fark edilmesi durumunda bu hastalık tedavi edilebilir. Dünyaca ünlü futbolcu Lionel Messi’ye de çocukluğunda aynı teşhis konuldu ancak uygun tedavi sayesinde hastalığı yendi.

2021 yılında sosyal medyada popülerlik kazanan Hasbulla Magoemedov çektiği videolar ve yaptığı paylaşımlar sayesinde milyonlarca takipçiye ulaştı. Ancak Magoemedov’un hesabı geçtiğimiz günlerde erişeme engellendi.

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“HESABIMI KENDİM KAPATTIM”

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Kız kardeşinin videosunu paylaştığı iddia edilen bir kadını tehdit ettikten sonra Hasbulla Magoemedov’ın hesabının erişimi engellendi. Magoemedov, “Kız kardeşimin bir videosunu çekip tüm Instagram’da paylaştığı için tüm herkesten özür dileyene kadar bu kızı hayatta bırakmayacağım” dedi. Bu paylaşımının sonrasında Magoemedov’un hesabına erişilemediği fark edildi.

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Instagram’daki başka bir hesabından açıklama yapan Magoemedov ise yasaklandığını reddetti. Magoemedov, “Kimse beni engellemedi. Hesabımı birkaç günlüğüne dondurdum” diye konuştu.

Ana hesabında 1,5 milyon takipçisi bulunan Hasbulla’nın, fotoğrafını paylaştığı kadının arkadaşlarından çok sayıda şikayet aldığını ve yasaklanmamak için kendi hesabını askıya aldığını iddia etti.

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