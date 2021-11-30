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İç çamaşırı giymeden pancake sattı! Gözaltına alınıp savunmak yapmak zorunda kaldı

30.11.2021 09:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuzey Tayland’ta yaşayan 23 yaşındaki Olive Aranya Apaiso, oldukça ilginç bir durum yaşadı. Pancake satarken iç çamaşırı giymemesi ve göğüs dekolteli kıyafetler tercih etmesi nedeniyle polise şikayet edildi. Emniyet güçleri şikayetlerin ardından genç kadının ifadesini aldı.

İç çamaşırı giymeden pancake sattı! Gözaltına alınıp savunmak yapmak zorunda kaldı

Hemşirelik bölümü öğrencisi olan Olive Aranya Apaiso, pancake satan bir dükkânda çalışıyordu. Geçtiğimiz günlerde genç kadın, sütyensiz bir şekilde yiyecek sattığı için polise şikayet edildi ve ifade vermek zorunda kaldı. Polis Olive'e hijyen açısından doğru olmadığını ve yaşadığı şehrin kültürüne de uymadığını söyleyerek serbest bıraktı.

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TUTUKLANABİLECEĞİNİ SÖYLEDİLER

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Olive’ya kıyafetlerini aynı şekilde seçmeye devam etmesi durumunda tutuklanabileceğini söylediler. Daha az dekolteli kıyafetler giymesi konusunda uyarılan Olive aynı zamanda iç çamaşırı kullanması için ikaz aldı.

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Olive ise gözyaşları içinde verdiği ifadede kıyafetleri sayesinde sabaha daha dükkân açılmadan müşterilerin sıraya girdiğini söyledi. Kazandığı paraya ihtiyacı olduğunu dile getiren Olive, göğüslerini bant yardımıyla kıyafetine tutturduğunu belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
Tayland
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