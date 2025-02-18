Sosyal medyanın yeni trendi! Daha iyi uyku ve stresten kurtulmak için göbek deliği ile koltuk altlarına sürüyorlar: "Onsuz yaşayamam"

MYNET|DIŞ HABERLER Sosyal medyadan sağlıklı yaşam ve fitness konularına dair ipuçlarını paylaşan Mandana Zarghami, 109 binden fazla izlenmeye ulaşan TikTok videosunda güzellik anlamındaki en önemli sırrını paylaştı. Fenomen isim gün içinde koltuk altlarına ve göbek deliğine magnezyum yağı sıktığını söyledi. Bu rutinini geceleri tekrarlayan fenomen isim gece ise ayak tabanlarına sprey sıkıyor.

UZMANLARDAN FİKİRLER GELDİ

Doktorlara göre magnezyum, enerjiyi ve kemik sağlığını artıran ve nörolojik, kardiyovasküler ve gastrointestinal fonksiyonları destekleyen bir elektrolittir . Ayrıca kaygıyı, baş ağrılarını ve depresyonu azaltır ve adet öncesi sendromunu ve menopoz sonrası semptomları iyileştirir.

Magnezyum açısından zengin besinler tüketmek, daha fazlasını elde etmenin en iyi yolu olsa da Zarghami daha önce magnezyum hapı kullanıyordu ancak haptan mide bulantısı hissedince sprey kullanmaya başladı.

TREND HALİNE GELDİ

Çevrimiçi bitkisel sağlık ürünleri işletmesi sahibi Amalia Falck da göbek deliğine bu yağı sürüyor ve bunun bağırsak sağlığına, migrene, adet kramplarına ve vücut kokusuna da iyi geldiğini söylüyor. Falck magnezyum spreyinin hayatını değiştirdiğini söyleyerek, "Onsuz yaşayamam" dedi.