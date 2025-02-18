Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Sosyal medyanın yeni trendi! Daha iyi uyku ve stresten kurtulmak için göbek deliği ile koltuk altlarına sürüyorlar: "Onsuz yaşayamam"

Sosyal medyanın yeni trendi! Daha iyi uyku ve stresten kurtulmak için göbek deliği ile koltuk altlarına sürüyorlar: "Onsuz yaşayamam"

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
18.02.2025 11:56
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyadaki sağlık fanatikleri, stresi azalttığına, uykuyu iyileştirdiğine ve kas ağrılarını hafiflettiğine inandıkları bir takviye spreyini göbek deliğine ve koltuk altlarına sıkıyorlar. Miami'de yaşayan sosyal medya fenomeni Mandana Zarghami, "Her gün magnezyum spreyi kullanıyorum" ifadelerini kullandı.

Sosyal medyanın yeni trendi! Daha iyi uyku ve stresten kurtulmak için göbek deliği ile koltuk altlarına sürüyorlar: "Onsuz yaşayamam"

MYNET|DIŞ HABERLER Sosyal medyadan sağlıklı yaşam ve fitness konularına dair ipuçlarını paylaşan Mandana Zarghami, 109 binden fazla izlenmeye ulaşan TikTok videosunda güzellik anlamındaki en önemli sırrını paylaştı. Fenomen isim gün içinde koltuk altlarına ve göbek deliğine magnezyum yağı sıktığını söyledi. Bu rutinini geceleri tekrarlayan fenomen isim gece ise ayak tabanlarına sprey sıkıyor.

UZMANLARDAN FİKİRLER GELDİ

1

Doktorlara göre magnezyum, enerjiyi ve kemik sağlığını artıran ve nörolojik, kardiyovasküler ve gastrointestinal fonksiyonları destekleyen bir elektrolittir . Ayrıca kaygıyı, baş ağrılarını ve depresyonu azaltır ve adet öncesi sendromunu ve menopoz sonrası semptomları iyileştirir.
Magnezyum açısından zengin besinler tüketmek, daha fazlasını elde etmenin en iyi yolu olsa da Zarghami daha önce magnezyum hapı kullanıyordu ancak haptan mide bulantısı hissedince sprey kullanmaya başladı.

TREND HALİNE GELDİ

122

Çevrimiçi bitkisel sağlık ürünleri işletmesi sahibi Amalia Falck da göbek deliğine bu yağı sürüyor ve bunun bağırsak sağlığına, migrene, adet kramplarına ve vücut kokusuna da iyi geldiğini söylüyor. Falck magnezyum spreyinin hayatını değiştirdiğini söyleyerek, "Onsuz yaşayamam" dedi.

İlginizi Çekebilir

Tüm çiftçileri unutun! Paraya para demiyor: "Güvensiz erkekler..."

Tüm çiftçileri unutun! Paraya para demiyor: "Güvensiz erkekler..."

 Gözünü bile kırpmadı! Kendisine borç veren 14 arkadaşını öldürdü

Gözünü bile kırpmadı! Kendisine borç veren 14 arkadaşını öldürdü

 Kendisi de inanamadı! Boruların arasından altın buldu: Ödülden payını aldı

Kendisi de inanamadı! Boruların arasından altın buldu: Ödülden payını aldı

 Gelin yasak aşk mesajlarını düğünde ifşa etti! Davetliler şoke oldu

Gelin yasak aşk mesajlarını düğünde ifşa etti! Davetliler şoke oldu

 Toplu taşımada Dilber çıkışı! "Yetmedi mi?"

Toplu taşımada Dilber çıkışı! "Yetmedi mi?"
Mynet'in Sesi
'Bedava' diyerek anlattılar! Herkes onların yaşam tarzını konuşuyor'Bedava' diyerek anlattılar! Herkes onların yaşam tarzını konuşuyor
Tek bir lokması bile hasta etmeye yetiyor! "Sessizce öldürüyor"Tek bir lokması bile hasta etmeye yetiyor! "Sessizce öldürüyor"
Anahtar Kelimeler:
magnezyum sosyal medya tiktok
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Bakan Kurum duyurdu! Yeni konut kampanyası 'Yarın başlatıyoruz'

Bakan Kurum duyurdu! Yeni konut kampanyası 'Yarın başlatıyoruz'

Tüm zamanların rekorunu kırdı, mevduattan çıkan ona yöneliyor!

Tüm zamanların rekorunu kırdı, mevduattan çıkan ona yöneliyor!

Bütün her yeri sardı! Gizemli ses yankılandı

Bütün her yeri sardı! Gizemli ses yankılandı

Göbek deliği ve koltuk altına sürüyorlar! "Onsuz yaşayamam"

Göbek deliği ve koltuk altına sürüyorlar! "Onsuz yaşayamam"

Acil çıkış kapısını açıp kanatta selfie çektirdiler

Acil çıkış kapısını açıp kanatta selfie çektirdiler

3 ay boyunca sadece çiğ meyve ve sebze yedi! Değişimi şaşkına çevirdi

3 ay boyunca sadece çiğ meyve ve sebze yedi! Değişimi şaşkına çevirdi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

"Ayağımdan çıkarmak istemiyorum; sıcacık ve çok rahat!"

"Ayağımdan çıkarmak istemiyorum; sıcacık ve çok rahat!"

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Spor giyim tutkunları buraya! New Balance'da %30'u aşan indirimler başladı

Spor giyim tutkunları buraya! New Balance'da %30'u aşan indirimler başladı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.