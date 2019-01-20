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Sosyal medyaya damga vuran 10 moda trendi

zeynep.ok zeynep.ok
STİL MODA  | 20.01.2019 11:55 | Son Güncelleme

Moda dünyasına damga vuran bu tasarımlar ve trendler sosyal medyada olay oldu. Gelin birlikte "yok artık bu da ne" dedirten 10 moda trendine bakalım.

Sosyal medyaya damga vuran 10 moda trendi

Moda dünyasında öyle şeyler oluyor ki bir kere bakmak yetmiyor! Bakıyorsunuz bakıyorsunuz ve "ama şimdi ne gerek vardı ki" diyorsunuz...

İddialı olmasınınn yanında komik görünen bu moda trendlerini BoredPanda'dan sizi için derledik...

Biraz komik biraz saçma 10 moda trendi ve sosyal medyadaki yansıması:

'Yastığım olmadan çıkmam abicileri' buraya alalım...

1

'Ne koydun la kafana' dediğinizi duyar gibiyiz...

2

'Benim ninem işini bilir'

3

'Giyinme odasındaki sandalyem' modası

4

Vallahi biz bir şey bulamadık buyrun siz karar verin...

5

Bazen modaya akıl sır ermiyordu...

6

Belli ki bu cekete ilham kaynağı olan kare bu.

7

"Yüzme havuzuna giremedim anne"

8

Justin bebekliğe dönmek mi istedi bebekliği mi ona dönmek istedi bilemiyoruz...

9

Sevdiği yemeği boynunda taşımak isteyenleri şuraya alalım

10

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moda trendleri moda

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