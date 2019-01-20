Sosyal medyaya damga vuran 10 moda trendi

Moda dünyasında öyle şeyler oluyor ki bir kere bakmak yetmiyor! Bakıyorsunuz bakıyorsunuz ve "ama şimdi ne gerek vardı ki" diyorsunuz...

İddialı olmasınınn yanında komik görünen bu moda trendlerini BoredPanda'dan sizi için derledik...

Biraz komik biraz saçma 10 moda trendi ve sosyal medyadaki yansıması:

'Yastığım olmadan çıkmam abicileri' buraya alalım...

'Ne koydun la kafana' dediğinizi duyar gibiyiz...

'Benim ninem işini bilir'

'Giyinme odasındaki sandalyem' modası

Vallahi biz bir şey bulamadık buyrun siz karar verin...

Bazen modaya akıl sır ermiyordu...

Belli ki bu cekete ilham kaynağı olan kare bu.

"Yüzme havuzuna giremedim anne"

Justin bebekliğe dönmek mi istedi bebekliği mi ona dönmek istedi bilemiyoruz...

Sevdiği yemeği boynunda taşımak isteyenleri şuraya alalım





