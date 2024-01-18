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Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler! Hataylılara bu da söylendi: Allah size depremi bilerek verdi

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
18.01.2024 11:44 | Son Güncelleme:
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Sosyal medyada yayılan görüntüler kısa sürede infiale yola açtı. Mersin tribün lideri Murat Tanış Hataysporlulara dönerek 'Allah size depremi bilerek verdi' dedi. Uzun yıllar unutulmayacak deprem yarasıyla ilgili böyle konuşulması kısa sürede tepki çekti. Konuyla ilgili paylaşım yapan Gökhan Zan'ın sözleri ise gündem oldu.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Hatayspor - Sakaryaspor maçında oynandı. Mücadele 16 Ocak Salı günü Mersin Stadyumu’nda gerçekleşti. Mersin tribün lideri Murat Tanış, bu maçta Hataysporlulara ağza alınmayacak hakaretler etti.

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BEDDUA ETTİ

Sosyal medyada infial yaratan ve büyük tepki çeken görüntülerde Tanış, Hataysporlulara dönerek 'Allah sizin belanızı versin, Allah size bilerek deprem verdi' ifadelerini kullandı.

GÖKHAN ZAN TEPKİ GÖSTERDİ

Görüntülere sosyal medyada tepki gösterenlerden biri de Hatay depreminde adı sıkça gündeme gelen eski milli futbolcu Gökhan Zan'dı.

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Zan sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı;

Murat Tanış, Allah senin belanı versin

Sözün bittiği, insanlığın bittiği, vicdanın bittiği bir güne şahit olduk. Ne söylesem, ne yazsam duygularımı anlatmaya yetmeyecek, yetmiyor da

Mersinspor tribün lideri Murat Tanış Efendi sözüm sana, senin gibileredir;

Siz Hataylılardan ne istiyorsunuz? Şu görüntüler elime ulaştığında nefesim daraldı, elim ayağım titredi.
Hatay ve Hataylılar olarak, şeytanın yeryüzünde vücut bulmuş haliyle tanıştık, tanıştı onlarca kardeşim.

Dün Mersin'de, Hatayspor-Sakaryaspor arasında bir maç oynandı. Bende elimden geldiğince takip etmeye çalıştım. Bunca yıl spor ve sporun birleştirici gücüne defalarca şahitlik etmiş biri olarak, belki de ilk defa KÖTÜ İNSAN, VİCDANSIZ İNSAN, AHLAKSIZ İNSAN nasıl olur ilk kez öğrendim, öğrendik. Hataylı birçok kardeşimle beraber, üzülüp kahrolduk, isyan ettik.

Mersinspor'un tribün lideri Murat Tanış, sana sesleniyorum;

Sen hizaya gel, haddini bil, edebini bil

Sen kim oluyorsun da, deprem gibi ağır bir felaketle sınanmış Hataylı taraftarlara, hakaret ve küfür ediyorsun? Bu biçare insanlara ağzına geleni nasıl sayıyorsun? Hiç mi utanman yok be adam senin?

Belki bir umut birşeylere tutunmaya çalışan bu insanlara umut olmak yerine etmediğiniz küfür, yapmadığınız ahlaksızlık, söylemediğiniz kötü söz kalmamış.

Yüzlerce kez söyledim, Hatayspor'un maçlarını kendi sahasında oynayın, hem insanlara moral olur hem de insanlar yeniden şehri ayağa kaldırmak için, kendileri ayağa kalkmak için güç olur. Ama dinlemediniz, DİNLEMEDİNİZ

Beş para etmeyecek Murat Tanış ve onun gibi vicdansız, ahlaksız, insanlıktan nasiplenmemişlere meydanı bıraktınız.

Ne Belediye Başkanı, ne bir Hatayspor yöneticisi ne de tek bir yetkili ağzını açıp tek laf etmemiş, bu insanların hakkını savunup yanında olmamış, elini taşın altına koymamış. Kendi koltuk sevdanızdan sıyrılıp birlik olma zamanında Hataylı sporseverleri yok saydınız. Utanmadan "Allah sizi depremzede yapıyor, O........" diyenleri görmediniz, duymadınız!!

Bana bak Murat Tanış, sen Hatay'a da Hataylılara da KURBAN ol. Belki bir umuda sığınıp şehrinize misafir gelen DEPREMZEDE insanlara hakaretler saydığınız, küfürlerinizle bela okudunuz ya, işte o insanları el üstünde tutman gerekirken, sen kalplerini yerle bir etmişsin. Ben sana ne deyim, ne söyleyim bilemedim. İnsanlığı, sevmeyi, vicdanı bilmeyen adama bunları ben nasıl anlatayım? Depremle sınanmış acılı yüreklere, bir nebze mutluluğu çok görmeye, bir felakette senin yaşatmaya ne hakkın vardı?

Allah seni bildiği gibi yapsın. Allahın gazabı üzerinde olsun, Allah kahretsin seni. İnsan olmayana, insanlıktan nasiplenmeyene, kalbinde zerre insanlık olmayana, İNSANLIĞI ben nasıl anlatayım??? Senin adına ben utandım, ben kahroldum, Hataylılar kahroldu.

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