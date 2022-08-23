Sosyal medyayı ikiye böldü! ''Tek kuruş ödemeden hayatımı yaşıyorum çünkü 'güzelim'!''

Sosyal medyada on binlerce takipçisi olan 24 yaşındaki profesyonel model ve hemşire Anjola Fagbemi, TikTok'ta paylaştığı bir gönderiyle gündem oldu. Oldukça lüks bir hayat yaşayan ve bir çok şeye tek kuruş ödemeden sahip olan Fagbemi, bunun nedeninin güzel olması olduğunu savundu. Büyük tepki gören videonun ardından genç kadın olayın detaylarını anlattı ve açıklama yaptı.

TEK TEK ANLATTI

Genç kadın paylaştığı videoda, San Diego'ya tek başına yaptığı bir gezide tanıştığı bir milyonerin ona gün batımı yemeği, kahvaltı, içecekler ve havaalanına 100 dolarlık bir Uber ısmarladığını, bir dondurma dükkanı sahibinin ise ona sörf dersleri verdiğini anlattı.

İLKTİ

Fagbemi, Chicago'da bir barda, bir adam ve onun için ilk olan bir şekilde bir çift ona sayısız içki ısmarladığını ve daha sonra, Yunanistan'ın Atina kentinde, yanındaki masada oturan bir adam bütün içkilerini ödediğini de ekledi.

TARTIŞMA YARATTI

Genç kadın videonun viral olması ve şaşkınlık yaratması üzerine yaptığı açıklamada "Bu sadece ücretsiz olarak elde edebildiğim heyecan verici şeylerin bir derlemesiydi ve bunun pek çok insan için ortak bir deneyim olmaması ilginçti" dedi. 2,7 milyondan fazla kez görüntülenen videonun komik bir TikTok olduğunu düşündüğünü ve ama çok fazla tartışma yarattığını da belirtti.

SOHBET ETME YETENEĞİ DE ÖNEMLİ

Fagbemi, fiziksel görünüşünün bu şatafatlı yaşam tarzında büyük bir rol oynadığını kabul ederken, sohbet etme yeteneğinin bir başka önemli faktör olduğunu da ekledi. dışa dönük bir insan olduğunu belirten genç kadın, işinin de kendisine insanlarla nasıl konuşması gerektiğini öğrettiğini aktardı.

İKİYE BÖLÜNDÜLER

Kimileri Fagbemi'yi takdir edip, güzelliğini kucaklaması ve bir ayrıcalık olarak görmesi sebebiyle överken, kimi kullanıcılar da bu durumu uygunsuz buldu.



