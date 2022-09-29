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Sosyal medyayı ikiye böldü! Yengeçleri elleriyle canlı canlı yedi

29.09.2022 15:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir TikTok kullanıcısı tarafından paylaşılan akılalmaz görüntüler, kısa süre içinde sosyal medya platformunda viral oldu. Canlı canlı yengeç yiyen bir kadını gösteren video, kullanıcıları ikiye böldü. Kimileri videonun hayvanlara zulmü tasvir ettiğini iddia ederken kimileri de bunun sadece onun kültürünün bir parçası olabileceğini öne sürdü.

Sosyal medyayı ikiye böldü! Yengeçleri elleriyle canlı canlı yedi

O zamandan beri 8,7 milyondan fazla izlenen 46 saniyelik klip, önünde bir kase küçük, canlı yengeç bulunan genç bir kadını ve onun hareket eden canlıları çeşitli baharatlarla karıştırmaya çalıştığı anları gösteriyordu.

İŞTAHLA YEDİ

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Daha sonra, yengeçlerden bir tanesini alıp iştahla ısırarak yemeye başlayan genç kadın, izleyenlerin çoğunu dehşete düşürdü. Bazı kullanıcılar mide bulantılarıyla baş etmeye çalışırken bazıları da yorumlar kısmında hararetli bir tartışmaya koyuldular.

''ONLARIN DA FİZİKSEL DUYGULARI VAR''

Bir kullanıcı, "Vegan olmaya çalışmıyorum ama hayvanların da FİZİKSEL duyguları var" dedi. Birçok kişi de onu destekleyerek hayvanlara saygı duyulması gerektiğine dikkat çekti.

PARAZİT OLABİLİR

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Aynı kadının yengeç yediği anları gösteren kısa süre önce paylaşılmış bir başka videonun altı da, benzer yorumlarla doluydu. Bir kullanıcı, “Pişmedikleri için barındırabilecekleri parazit miktarını hayal edin” diyerek hikayenin sağlıksal boyutuna parmak bastı.

KÜLTÜREL BOYUTU VAR

Ancak bazıları, kadının şaşırtıcı atıştırmalıklarının kültürünün bir parçası olabileceğini savundu. Bir izleyici, “Ondan nefret etmeyin, bu onun kültürünün ve topluluğunun bir parçası, bu yüzden istediğini yapabilir” diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
tiktok yengeç
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