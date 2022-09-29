Sosyal medyayı ikiye böldü! Yengeçleri elleriyle canlı canlı yedi

O zamandan beri 8,7 milyondan fazla izlenen 46 saniyelik klip, önünde bir kase küçük, canlı yengeç bulunan genç bir kadını ve onun hareket eden canlıları çeşitli baharatlarla karıştırmaya çalıştığı anları gösteriyordu.

İŞTAHLA YEDİ

Daha sonra, yengeçlerden bir tanesini alıp iştahla ısırarak yemeye başlayan genç kadın, izleyenlerin çoğunu dehşete düşürdü. Bazı kullanıcılar mide bulantılarıyla baş etmeye çalışırken bazıları da yorumlar kısmında hararetli bir tartışmaya koyuldular.

''ONLARIN DA FİZİKSEL DUYGULARI VAR''

Bir kullanıcı, "Vegan olmaya çalışmıyorum ama hayvanların da FİZİKSEL duyguları var" dedi. Birçok kişi de onu destekleyerek hayvanlara saygı duyulması gerektiğine dikkat çekti.

PARAZİT OLABİLİR

Aynı kadının yengeç yediği anları gösteren kısa süre önce paylaşılmış bir başka videonun altı da, benzer yorumlarla doluydu. Bir kullanıcı, “Pişmedikleri için barındırabilecekleri parazit miktarını hayal edin” diyerek hikayenin sağlıksal boyutuna parmak bastı.

KÜLTÜREL BOYUTU VAR

Ancak bazıları, kadının şaşırtıcı atıştırmalıklarının kültürünün bir parçası olabileceğini savundu. Bir izleyici, “Ondan nefret etmeyin, bu onun kültürünün ve topluluğunun bir parçası, bu yüzden istediğini yapabilir” diye konuştu.

