Hikayesi şaşkına çevirdi! ''En iyi arkadaşımın kocamdan bebeği oldu''

Uzun süren deneme sürecinde, Alicia hiçbir zaman mücadeleden vazgeçmedi. Onun bu çabası 28 yaşındaki en iyi arkadaşı Danielle Blair'e inanılmaz bir teklifle adım atması için ilham verdi. Blair, çiftin çocuk sahibi olabilmesi için taşıyıcı anne olmaya gönüllü oldu.

CİDDİ OLDUĞUNU DÜŞÜNMEDİ

Ohio'da yaşayan Ward, “Blair beni aradı ve 'Senin için bebeğini doğurmama izin ver' dedi. Başlangıçta ciddi olduğunu düşünmedim ama birkaç hafta sonra beni tekrar aradı ve bu konuda ciddi olduğunu söyleyerek teklifini yineledi.'' diye anlattı. Teklifi Ward'ı şoke etmişti.

BAŞTA RAHATSIZ HİSSETTİ

Blair, geleneksel bir taşıyıcı anne oldu. Yani yumurtası, Ward'ın eşi Austin'in spermiyle döllenmişti. Ward başlangıçta bu fikrin kendisini rahatsız ettiğini itiraf etti ve bir süre gergin hissettiğini açıkladı. Ancak Danielle'a son derece müteşekkirdi.

BİR KIZ OLACAKTI

İki çocuğu olan Blair, Ocak 2019'da rahim içi tohumlama yoluyla hamile kaldı ve daha sonra onun küçük bir kız olacağını öğrendi. En yakın arkadaşı Ward'a bu haberi verdiğinde büyük bir mutluluk yaşadı. Ward da bir kızı olacağı için çok heyecanlıydı.

KUCAĞINA ALINCA HER ŞEY DEĞİŞTİ

Blair, 1 Ekim 2019'da bebek Maisie'yi doğurdu.Sevgi dolu anne Ward, “Maisie ile bağ kurma konusunda endişeliydim ve ayrıca Danielle'i özleyeceğinden de endişelendim” diye itiraf etti. Ama onu kucağına alır almaz tüm endişelerinden sıyrılmıştı ve anında derin bir bağ hissettiğini söyledi.

HİKAYESİNİ BİLECEK

Ebeveynler, yeterince büyüdüğünde Maisie'ye dünyaya nasıl getirildiğini anlatacaklarını söylediler. Ayrıca doğumunun hiçbir zaman oğullarınınkinden farklı hissettirmediğini de eklediler. Anne Ward, “Benim DNA'ma sahip olmadığı için farklı değil” dedi.

ARKADAŞLIKLARI PEKİŞTİ

Mutlu anne, "Danielle her zaman hayatında olacak ve bize her zaman istediğimiz bu ikinci çocuğu verebildiği için ona müteşekkirim" diye ekledi. Ayrıca 2016 yılından beri devam eden yakın arkadaşlıklarının da bu sayede pekiştiğine dikkat çekti.



