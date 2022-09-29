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Mikrofonu kasırgadan korumak için prezervatif kullanan TV muhabiri gündem oldu!

29.09.2022 11:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin Florida eyaletinde etkili olan Ian Kasırgası bölgede büyük paniğe neden oldu. Sel ve yıkıma neden olan kasırganın, Florida'nın merkezine hareket etmesi ve daha fazla hasara sebep olacağı öngörüldüğü aktarıldı. Neredeyse kasırga kadar dikkat çeken bir başka şey ise, kasırgaya ilişkin haberleri aktaran bir TV muhabirinin mikrofonu korumak için seçtiği ilginç yöntem oldu.

Mikrofonu kasırgadan korumak için prezervatif kullanan TV muhabiri gündem oldu!

TV kanalı NBC'de muhabir olarak görev yapan Kyla Galer, Florida'da yoğun sel ve yıkıma neden olan Ian Kasırgası'na ilişkin detayları sunduğu canlı yayının ardından sosyal medyanın gündemine oturdu.

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''EVET BU SANDIĞINIZ ŞEY''

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Kyla, mikrofonun ıslanmasını önleyerek ekipmanını korumak için ilginç bir yöntem tercih etti ve mikrofona prezervatif takarak canlı yayını sundu. Bunun izleyicilere ne kadar garip görünebileceğini fark etmiş olsa gerek ki yayın esnasında durumu açıkladı.

Doğrudan meraklı izleyicilerle konuşan muhabir "Evet bu sandığınız şey; yani bir prezervatif. Bu mikrofonları ıslatamayız ve bu yüzden ne gerekiyorsa yapmalıyız." diye konuştu.

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SEMPATİK BULDULAR

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Şoke olan izleyiciler sosyal medyada o anların görüntülerini paylaştı ve yaşadığı şoku dile getirdiler. Kyla'nın ilginç yöntemi büyük dikkat çekerken geniş bir kitlenin sempatisini de kazandı.

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prezervatif haber spikeri kondom
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