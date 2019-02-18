Sosyal medyayı ikiye bölen kaza! Kim hatalı?

Amerika Birleşik Devletleri'nde meydana gelen bir kazanın görüntüsü viral oldu. Söz konusu kazada kural ihlali yaparak kazaya neden olan sürücünün hangisi olduğu merak konusu oldu.
Sosyal medya, arkada araç varken şerit değiştirmek isteyen beyaz araç mı yoksa önünde şerit değiştiren aracı görmesine rağmen yavaşlamayan araç mı, şeklinde ikiye bölündü. İşte o görüntü.
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