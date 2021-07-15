Sosyal medyayı salladı! Netflix'le dönmeye hazırlanan Pınar Deniz'den seksi paylaşım

Pınar Deniz, üniversitedeyken ufak ufak adım attığı televizyon sektöründe sessiz ama derinden ilerledi. Sonunda, 2016'da başlayan "Vatanım Sensin" dizisinde oynadığı Yıldız karakteriyle büyük bir şöhrete ulaştı. Tıpkı rol arkadaşları Miray Daner, Boran Kuzum ve Kubilay Aka gibi o da aranan bir başrol oyuncusuna dönüştü. İlk başrol denemesi "Bir Deli Rüzgar"ın sonucu pek iyi olmasa da, dizinin en dikkat çeken yanı Pınar Deniz'in güzel sesi ve oyunculuk yeteneğiydi. Büyük patlamayı getiren şey ise Netflix Türkiye'nin sevilen gençlik dizisi "Aşk 101" oldu. "Kırmızı Oda" ve "Menajerimi Ara" dizisindeki konuk oyunculuğuyla yükselişini sürdüren Pınar Deniz, yine Netflix'le anlaştı. Usta kalem ve oyuncu Yılmaz Erdoğan'ın yazdığı ve Pınar Deniz'in başrol oynadığı "Aşkın Kıyameti" filmi de Netflix'te yayınlanacak. "Aşk 101"deki partneri Kaan Urgancıoğlu ile de televizyonda bir araya geleceği konuşuluyor. Ama o şimdilik söylenenleri doğrulamak yerine iddialı paylaşımlar yapmaya devam ediyor.

Sosyal medyayı salladı

Pınar Deniz'in bir dergi çekimi için giydiği kıyafetler ve seksi halleri, hayranlarını mest etti. Birkaç gündür çekimlerden paylaşım yapan Pınar Deniz'in fotoğrafları kısa sürede 100 bin beğeniye yaklaştı.

