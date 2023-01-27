Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Sosyal medyayı sallayan dans! Nijeryalı adamın twerk yaptığı anlar viral oldu... Herkes bunu konuşuyor

Sosyal medyayı sallayan dans! Nijeryalı adamın twerk yaptığı anlar viral oldu... Herkes bunu konuşuyor

27.01.2023 10:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nijerya’da kaydedilen bir görüntü sosyal medyanın gündemine yerleşmeyi başardı. İsmi Bobby olarak açıklanan bir adamın dans performansı görenleri şaşkına çevirdi. Dans pistinde bir kadınla birlikte hünerlerini sergileyen adamın twerk yaptığı anlar sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girmeyi başardı.

Sosyal medyada paylaşılan twerk yapan bir adama ait görüntüler kullanıcıların ilgisini çekmeyi başardı. Nijeryalı Bobby isimli bir adamın sahneye atlayarak twerk yaptığı anlar sosyal medyanın ilgisini çekti. Komedyen olduğu ifade edilen adam dans konusunda ismi açıklanmayan bir kadına meydan okudu.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

kapak1

Sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgi gösterdiği görüntüler kısa sürede gündem oldu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Böyle bir şey görmedim” yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Adam gerçekten twerk savaşını kazandı” yorumunu yaptı. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, “Böyle dans edebilmek isterdim” dedi.

İlginizi Çekebilir

Amerikalı ünlü rapçi Türk fenomeni böyle dolandırdı

Amerikalı ünlü rapçi Türk fenomeni böyle dolandırdı

 Yakıt pompasını eline alıp litrelerce benzinle aracını yıkadı

Yakıt pompasını eline alıp litrelerce benzinle aracını yıkadı

 Evlendikten 8 ay sonra öğrendi! "Biseksüelim ve eşim transeksüel”

Evlendikten 8 ay sonra öğrendi! "Biseksüelim ve eşim transeksüel”

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ev halleri olay yarattı! İç çamaşırıyla kameraya arkasını dönünce...Ev halleri olay yarattı! İç çamaşırıyla kameraya arkasını dönünce...
İyice alıştı! Bu kez göğüslerini ön plana çıkarttıİyice alıştı! Bu kez göğüslerini ön plana çıkarttı
Evinde komşusuyla bastı! Öfkeli koca sevgiliyi döverek öldürdüEvinde komşusuyla bastı! Öfkeli koca sevgiliyi döverek öldürdü
Anahtar Kelimeler:
Nijerya Twerk

En Çok Okunan Trend Haberler

Skandal olay! Yüksek not karşılığında cinsel ilişki...

Skandal olay! Yüksek not karşılığında cinsel ilişki...

Otoyolun kenarında cinsel ilişkiye giren çift canlı yayında ifşa edildi

Otoyolun kenarında cinsel ilişkiye giren çift canlı yayında ifşa edildi

Hem aldatıldığını gördü hem de tekme tokat dayak yedi

Hem aldatıldığını gördü hem de tekme tokat dayak yedi

Canlıyken kesip parçalara ayırdı! Bir de o anları kaydetti

Canlıyken kesip parçalara ayırdı! Bir de o anları kaydetti

İlginizi Çekebilir

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Puma'dan Skechers'a en sevilen spor ayakkabılarda %40'a varan indirim!

Puma'dan Skechers'a en sevilen spor ayakkabılarda %40'a varan indirim!

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

"Güzel koku olmazsa olmazım!" diyenler buraya! 2023'ün en iyi erkek parfümlerini sizler için seçtik

"Güzel koku olmazsa olmazım!" diyenler buraya! 2023'ün en iyi erkek parfümlerini sizler için seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.