Sosyal medyayı sallayan dans! Nijeryalı adamın twerk yaptığı anlar viral oldu... Herkes bunu konuşuyor

Sosyal medyada paylaşılan twerk yapan bir adama ait görüntüler kullanıcıların ilgisini çekmeyi başardı. Nijeryalı Bobby isimli bir adamın sahneye atlayarak twerk yaptığı anlar sosyal medyanın ilgisini çekti. Komedyen olduğu ifade edilen adam dans konusunda ismi açıklanmayan bir kadına meydan okudu.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

Sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgi gösterdiği görüntüler kısa sürede gündem oldu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Böyle bir şey görmedim” yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Adam gerçekten twerk savaşını kazandı” yorumunu yaptı. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, “Böyle dans edebilmek isterdim” dedi.