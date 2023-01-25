Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Amerikalı ünlü rapçi, Türk fenomen Leventcan Ülkebay’ı böyle dolandırdı! Fotoğraflarını çekip paylaştı ama parasını ödemedi

Amerikalı ünlü rapçi, Türk fenomen Leventcan Ülkebay’ı böyle dolandırdı! Fotoğraflarını çekip paylaştı ama parasını ödemedi

25.01.2023 10:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerikalı rap sanatçısı Ronny J, sosyal medya hesabı üzerinden mesajlaştığı tasarımcı Leventcan Ülkebay’a bir ayakkabı sipariş etti. Sosyal medyadan yaptığı ayakkabı tasarımı paylaşımları sayesinde kısa sürede popüler olmayı başaran Ülkebay ise ünlü sanatçı için tasarladığı ayakkabıyı Miami’ye göndermesine rağmen ayakkabı karşılığı olan 800 Doları (yaklaşık 15 bin 46 TL) alamadığını iddia etti.

Amerikalı rap sanatçısı ve Müzik Yapımcısı Ronny J, sosyal medyada yaptığı tasarım paylaşımlarla fenomen hale gelen Leventcan Ülkebay’ın kendisi için bir ayakkabı tasarlamasını istedi. Genç fenomen, Amerikalı sanatçının özel tasarım siparişini Maltepe’deki atölyesinde yaklaşık 2 haftada tamamlayarak Miami’ye gönderilmesi için kargoya verdi. Kısa süre sonra ayakkabıları alan Ronny J, fotoğraf çekerek tasarım ayakkabılarını sosyal medyada paylaştı ancak ayakkabının ücreti olan 800 Doları genç fenomene göndermedi.Ülkebay’ın mesaj yoluyla ücret talep etmesi üzerine ise hakaretler savurdu.

“MESAJLARIMA CEVAP VERMEDİ”

2

Maltepe’deki çalışma atölyesinde ürünleri tasarlayan genç fenomen Leventcan Ülkebay, “İlk başta hem sevdiğim hem de ünlü birinin böyle bir siparişte bulunması beni mutlu etti. Ronny J’nin siparişini hevesle 2 hafta içerisinde tamamladım. Bu süreçte zaten iletişim halindeyiz. En başta fiyatta anlaşmıştık. Ücreti gönderdiğinde ayakkabıyı göndereceğimi söyledim. Kendisi ise önce ayakkabıyı göndermemi istedi. Ben de ünlü olması durumunu göz önüne alarak gönderdim. Kargo ücretini bile ben ödedim. Kargo ulaştı. Ronny J, tasarladığım ayakkabıları giyerek sosyal medyada paylaşım yaptı. Ben de mesaj atarak anlaştığımız rakam olan 800 Doları göndermesini istedim ancak mesajlarıma cevap vermedi" dedi.

4

Ayakkabıyı göndermesine rağmen ücretini almadığını sosyal medya hesabından paylaştığını dile getiren Ülkebay, "Bu durumu video yaparak sosyal medyada paylaştım. O da yorum atarak onu karalamaya çalıştığımı söyledi. Yaklaşık 2 ay gibi bir süre oldu. Henüz ödeme alamadım. Sağlık olsun artık yapacak bir şey yok” diye konuştu. (İHA)

1 kapak

İlginizi Çekebilir

Aylarca doktora bile gidemedi! Cinsel organının bir kısmını kaybetti

Aylarca doktora bile gidemedi! Cinsel organının bir kısmını kaybetti

 “Seks istiyorum” diyerek taciz etti! Masörün tepkisi olay yarattı

“Seks istiyorum” diyerek taciz etti! Masörün tepkisi olay yarattı

 Karısı evi basınca böyle kaçmaya çalıştı! Havluyla balkondan...

Karısı evi basınca böyle kaçmaya çalıştı! Havluyla balkondan...


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İyice alıştı! Bu kez göğüslerini ön plana çıkarttıİyice alıştı! Bu kez göğüslerini ön plana çıkarttı
Evinde komşusuyla bastı! Öfkeli koca sevgiliyi döverek öldürdüEvinde komşusuyla bastı! Öfkeli koca sevgiliyi döverek öldürdü
Aylarca doktora bile gidemedi! Cinsel organının bir kısmını kaybettiAylarca doktora bile gidemedi! Cinsel organının bir kısmını kaybetti
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya

En Çok Okunan Trend Haberler

İhanet eden karısının sevgilisini vurarak öldürdü! İntikamı acı oldu

İhanet eden karısının sevgilisini vurarak öldürdü! İntikamı acı oldu

İç çamaşırıyla canlı yayın açınca yasaklandı! Nedeni şaşırttı

İç çamaşırıyla canlı yayın açınca yasaklandı! Nedeni şaşırttı

Şoke eden görüntüler! 13 yaşındaki çocuğu okul arkadaşları dövdü

Şoke eden görüntüler! 13 yaşındaki çocuğu okul arkadaşları dövdü

Yurt camından yansıyan cinsel ilişki anlarını çekip paylaştılar

Yurt camından yansıyan cinsel ilişki anlarını çekip paylaştılar

İlginizi Çekebilir

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Puma spor ayakkabıda 540 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Puma spor ayakkabıda 540 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

The North Face'den New Balance'a dünyaca ünlü markalarda kaçırılmayacak kış indirimi

The North Face'den New Balance'a dünyaca ünlü markalarda kaçırılmayacak kış indirimi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.