Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Evlendikten 8 ay sonra eşinin transeksüel bir erkek olduğunu öğrendi! “Ben biseksüelim ve transeksüel”

Evlendikten 8 ay sonra eşinin transeksüel bir erkek olduğunu öğrendi! “Ben biseksüelim ve transeksüel”

25.01.2023 13:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her ikisi de 19 yaşında olan Sierra Kai ve Mitch James, TikTok uygulaması üzerinden tanıştı ve kısa sürede birbirlerine aşık olarak evlenmeye karar verdi. Evliliklerinin 8. ayında Sierra eşiyle ilgili şaşırtıcı bir gerçeği öğrendi.

Evlendikten 8 ay sonra eşinin transeksüel bir erkek olduğunu öğrendi! “Ben biseksüelim ve transeksüel”

Amerika Birleşik Devletleri’nin New Mexico eyaletinde yaşayan her ikisi de 19 yaşında olan Sierra Kai ve Mitch James, TikTok uygulaması üzerinden tanıştı. Sosyal medyadaki konuşmalarının ardından bir ilişki yaşamaya başlayan ikili evlilik kararı verdi. Evliliklerinin 8. ayında eşinin transeksüel bir erkek olduğunu öğrenen Sierra ilişkilerinin Mitch’in itirafından sonra başka bir noktaya ulaştığını ve bağlarının güçlendiğini söyledi.

“ASLINDA HİÇBİR ŞEY DEĞİŞMEDİ”

1

Kendisinin biseksüel olduğunu ilişkilerinin en başında itiraf ettiğini ifade eden Sierra, “Aslında ilişkimizde hiçbir şey değişmedi. Ona olan sevgimin azalacağını düşündüğü için benden bu durumu saklamayı seçmişti. Ancak itiraf etme cesareti gösterince bu durum bizi birbirimize daha çok bağladı” dedi.

2

İlişkilerini TikTok’tan yaptıkları paylaşımlarla gösteren ikili kısa sürede 4.8 milyon takipçiye ulaşmayı başardı. Sosyal medyadan gelen olumsuz yorumların kendilerini etkilemediğini ifade eden çift aksine olumlu mesajlara odaklanarak her zamankinden daha mutlu olduklarını anlattı.

İlginizi Çekebilir

Bir daha baktılar! Çıplak zannettiler: “Göğüs uçları ve kıllar...”

Bir daha baktılar! Çıplak zannettiler: “Göğüs uçları ve kıllar...”

 Çıplak mayosu olay oldu! Gören bir daha baktı: Bu çılgınca

Çıplak mayosu olay oldu! Gören bir daha baktı: Bu çılgınca

 İkisi de yetişkin film yıldızı! “Setlerde öğrendik ama..."

İkisi de yetişkin film yıldızı! “Setlerde öğrendik ama..."


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yetişkin sitesine poz vermek için soyunurken annesine yakalandı Yetişkin sitesine poz vermek için soyunurken annesine yakalandı
Çırılçıplak soyunup küvete girdi! Olay yaratan poz...Çırılçıplak soyunup küvete girdi! Olay yaratan poz...
Dünyanın konuştuğu Türk kızı! ABD'de yetişkin film yıldızı olduDünyanın konuştuğu Türk kızı! ABD'de yetişkin film yıldızı oldu
Anahtar Kelimeler:
ilişki sorunları evlilik

En Çok Okunan Trend Haberler

İhanet eden karısının sevgilisini vurarak öldürdü! İntikamı acı oldu

İhanet eden karısının sevgilisini vurarak öldürdü! İntikamı acı oldu

İç çamaşırıyla canlı yayın açınca yasaklandı! Nedeni şaşırttı

İç çamaşırıyla canlı yayın açınca yasaklandı! Nedeni şaşırttı

Her yerinde ayrı bir dekolte! Eski günlerini aratmadı

Her yerinde ayrı bir dekolte! Eski günlerini aratmadı

Şoke eden görüntüler! 13 yaşındaki çocuğu okul arkadaşları dövdü

Şoke eden görüntüler! 13 yaşındaki çocuğu okul arkadaşları dövdü

İlginizi Çekebilir

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Puma spor ayakkabıda 540 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Puma spor ayakkabıda 540 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Flaş fırsat: Çok satan o şişme yelekte 130 TL'nin üzerinde indirim!

Flaş fırsat: Çok satan o şişme yelekte 130 TL'nin üzerinde indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.