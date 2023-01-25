Sosyal medyada gündem yaratan görüntüler! Yakıt pompasını eline alıp litrelerce benzinle aracını yıkadı

Amerika Birleşik Devletleri’nde kaydedilen bir görüntü sosyal medyada gündem olmayı başardı. Benzin istasyonunda sıra bekleyen kişilerin araç içinden cep telefonu kamerasıyla çektiği görüntülerde kadın aracını elindeki yakıt pompasıyla yıkadı. Görüntüleri çekenler o anlara “Aman Tanrım inanamıyorum” şeklindeki tepki verdi.

LİTRELERCE BENZİN KULLANDI

Aracının dışına çıkan kadın önce arabasının sileceklerini kaldırarak yakıt pompasından gelen benzinle ön camını yıkadı. Ardından ise yan aynalarını ve aracının üst kısmını da aynı şekilde akan benzini kullandı. Genç kadının aracını yıkamak için litrelerce benzin harcadığı dikkatlerden kaçmazken görüntüler sosyal medyada gündem yarattı.