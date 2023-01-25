Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Sosyal medyada gündem yaratan görüntüler! Yakıt pompasını eline alıp litrelerce benzinle aracını yıkadı

Sosyal medyada gündem yaratan görüntüler! Yakıt pompasını eline alıp litrelerce benzinle aracını yıkadı

25.01.2023 11:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri’ndeki bir benzin istasyonunda çekilen görüntüler sosyal medyanın gündemine oturdu. İsmi açıklanmayan bir kadın yakıt pompasını eline aldı ve litrelerce benzin kullanarak aracını yıkadı. Benzin istasyonundaki diğer kişilerin cep telefonu kamerasıyla çektiği görüntüler kullanıcıların ilgisini çekti.

Amerika Birleşik Devletleri’nde kaydedilen bir görüntü sosyal medyada gündem olmayı başardı. Benzin istasyonunda sıra bekleyen kişilerin araç içinden cep telefonu kamerasıyla çektiği görüntülerde kadın aracını elindeki yakıt pompasıyla yıkadı. Görüntüleri çekenler o anlara “Aman Tanrım inanamıyorum” şeklindeki tepki verdi.

LİTRELERCE BENZİN KULLANDI

2

Aracının dışına çıkan kadın önce arabasının sileceklerini kaldırarak yakıt pompasından gelen benzinle ön camını yıkadı. Ardından ise yan aynalarını ve aracının üst kısmını da aynı şekilde akan benzini kullandı. Genç kadının aracını yıkamak için litrelerce benzin harcadığı dikkatlerden kaçmazken görüntüler sosyal medyada gündem yarattı.

İlginizi Çekebilir

Diğer yolculara aldırış etmediler! Cinsel ilişkiye girdiler

Diğer yolculara aldırış etmediler! Cinsel ilişkiye girdiler

 Dünyanın konuştuğu Türk kızı! ABD'de yetişkin film yıldızı oldu

Dünyanın konuştuğu Türk kızı! ABD'de yetişkin film yıldızı oldu

 Görenleri şaşkına çevirdi! Şişme bebeği sokak ortasında parçaladı

Görenleri şaşkına çevirdi! Şişme bebeği sokak ortasında parçaladı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yetişkin sitesine poz vermek için soyunurken annesine yakalandı Yetişkin sitesine poz vermek için soyunurken annesine yakalandı
Aylarca doktora bile gidemedi! Cinsel organının bir kısmını kaybettiAylarca doktora bile gidemedi! Cinsel organının bir kısmını kaybetti
Çırılçıplak soyunup küvete girdi! Olay yaratan poz...Çırılçıplak soyunup küvete girdi! Olay yaratan poz...
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Amerika benzin

En Çok Okunan Trend Haberler

İhanet eden karısının sevgilisini vurarak öldürdü! İntikamı acı oldu

İhanet eden karısının sevgilisini vurarak öldürdü! İntikamı acı oldu

İç çamaşırıyla canlı yayın açınca yasaklandı! Nedeni şaşırttı

İç çamaşırıyla canlı yayın açınca yasaklandı! Nedeni şaşırttı

Şoke eden görüntüler! 13 yaşındaki çocuğu okul arkadaşları dövdü

Şoke eden görüntüler! 13 yaşındaki çocuğu okul arkadaşları dövdü

Her yerinde ayrı bir dekolte! Eski günlerini aratmadı

Her yerinde ayrı bir dekolte! Eski günlerini aratmadı

İlginizi Çekebilir

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Puma spor ayakkabıda 540 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Puma spor ayakkabıda 540 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

The North Face'den New Balance'a dünyaca ünlü markalarda kaçırılmayacak kış indirimi

The North Face'den New Balance'a dünyaca ünlü markalarda kaçırılmayacak kış indirimi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.