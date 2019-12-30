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  4. Sosyal medyayı sallayan Dernekpazarı tanıtımı

Sosyal medyayı sallayan Dernekpazarı tanıtımı

Betül Kurucu Betül Kurucu
SEYAHAT  | Son Güncelleme

Trabzon'un Dernekpazarı ilçesinin kültürel tanıtımı için hazırlanan 'Hayde Dernekpazarı' isimli müzikal tanıtım klibi sosyal medyada büyük beğeni topladı. Yayınlandığı andan itibaren hızla paylaşılan klipte ünlü sanatçılar da yer alıyor.

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Dernekpazarı Kaymakamlığının koordinesiyle gerçekleşen ve 1 yılı aşan çekim ve montaj süreci sonunda hazırlanan klipte ilçenin türküleri seslendirildi. Klipte sanatçılar, 7’de 70’e Dernekpazarı’nın farklı kesimlerinden işçiler, esnaflar, ev hanımları, emekliler, öğretmenler, iş adamları ve öğrencilerin yanı sıra Dernekpazarlı Araştırmacı-Yazar Sadık Albayrak ile Dernekpazarı Kaymakamı Murat Yıldız da yer aldı.

Kaymakam Yıldız ve Dernekpazarı halkı, sosyal medyada kısa sürede büyük beğeni toplayan klibe olan desteğinden ötürü, Dernekpazarlı olan Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Berat Albayrak’a teşekkür etti. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Trabzon Dernekpazarı

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