TREND

Sosyal medyayı sallayan görüntü! Denize düşen arkadaşlarını havlayarak kurtardılar

deniz.yilmaz deniz.yilmaz
YAŞAM  | 12.01.2019 14:13 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükçekmece’de denize düşen köpek, arkadaşlarının sayesinde son anda kurtuldu. Havlayarak yardım isteyen köpeklerin sesini duyan güvenlik görevlileri köpeği boğulmaktan kurtardığı o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 12.00 sıralarında İstanbul Büyükçekmece’de bulunan bir limanda yaşandı. Limana bir grup köpek girdiğini gören Büyükçekmece Belediyesine bağlı güvenlik görevlileri güvenlik kameralarından köpekleri takibe aldı. Biraz zaman geçtikten sonra köpeklerin yoğun havlama sesini duyan görevliler, köpeklerin bulunduğu yere doğru koştu. Sahile geldiklerinde bir köpeğin suya düştüğünü gören görevliler köpeği kurtarmak için seferber oldu. Birbirlerine tutunarak denize düşen köpeğin yanına inen görevliler kısa süre içerisinde köpeği boğulmaktan kurtardı. Kendilerini tehlikeye atarak köpeği soğuk sudan çıkaran güvenlikçilerin etrafında dönen köpekleri adeta teşekkür ettiler.

'İNSANLARA ÖRNEK OLACAĞINA İNANIYORUM'

Köpeği kurtaran güvenlik görevlilerinden Raşit İdügü, bir can kurtardıklarını ifade ederek, ”Havlama seslerini duyunca koşarak oraya doğru koştum. Gerekli müdahaleleri yaparak köpeği düştüğü denizden çıkardık. Sonuçta bir can kurtardığımıza inanıyorum. Umarım hayvanlara kötü davranan insanlara örnek olur. Biz daha önce bunun eğitimini almıştık faydasını bu olayda gördük” dedi.

'TEŞEKKÜR EDER GİBİ ETRAFIMIZDA DÖNDÜLER'

Olayın bir diğer kahramanı Rıdvan Özkaya ise ”Köpeklerin içeriye girdiğini görünce kameralardan takip ettik. Bir süre kendi aralarında koşturmaya başlayıp sağ sola dağıldılar. Havlama seslerini duyunca ne oluyor diye sahile gittiğimizde köpeğin düştüğünü gördüm. Sanki onlarda kurtarmak için bir çaba gösterdiler ama ellerinden bir şey gelmediği için biz müdahale ettik. Daha önce Büyükçekmece Belediyesi Güvenlik Birimi tarafından hayvan kurtarma konusunda eğitim almıştık sanırım ilk sınavımızı başarılı bir şekilde verdik. Biz köpeği dışarı çıkarttıktan sonra köpekler yanımıza geldi teşekkür eder gibi çevremizde döndüler” diye konuştu.

KÖPEĞİN DENİZE DÜŞTÜĞÜ O ANLAR KAMERADA

Köpeğin denize düştüğü ve güvenlik görevlilerin kurtardığı o anlar limanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, köpeğin kıyıda yürüdüğü sırada denize düştüğü, arkadaşlarının gelerek havlayıp yardım istediği ve güvenlik görevlilerinin köpeği kurtardığı görülüyor. (İHA)

PARTNERBir kadını seksi yapan şey nedir? İşte en seksi kadınlar listesiBir kadını seksi yapan şey nedir? İşte en seksi kadınlar listesi
Kardan yaptı, gören hayran kalıyor!Kardan yaptı, gören hayran kalıyor!
Kiraya verdiği evi gören ev sahibine büyük şok!Kiraya verdiği evi gören ev sahibine büyük şok!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
köpek istanbul Büyükçekmece sosyal medya

En Çok Okunan Trend Haberler

Üzerine 500 kene yapışan yılan kurtarıldı

Üzerine 500 kene yapışan yılan kurtarıldı

Usta oyuncunun gençlik hali herkesi şaşırttı!

Usta oyuncunun gençlik hali herkesi şaşırttı!

Dünya bu kadın otobüs şoförünü konuşuyor!

Dünya bu kadın otobüs şoförünü konuşuyor!

Diriliş Ertuğrul'da Dragos'u şoke eden plan!

Diriliş Ertuğrul'da Dragos'u şoke eden plan!

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

'Hayalim metrobüs almak' demişti! Bakın ne oldu

'Hayalim metrobüs almak' demişti! Bakın ne oldu

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

O Ses Türkiye'de Beyaz'ın elediği yarışmacı olay oldu!

O Ses Türkiye'de Beyaz'ın elediği yarışmacı olay oldu!

Müge Anlı'nın programında gözaltına alındı...

Müge Anlı'nın programında gözaltına alındı...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rüyada bıçak görmek ne demektir? Bıçak görmekle ilgili rüyaların tabirleri

Rüyada bıçak görmek ne demektir?

Kardan yaptı, gören hayran kalıyor!

Kardan yaptı, gören hayran kalıyor!

Kiraya verdiği evi gören ev sahibine büyük şok!

Kiraya verdiği evi gören ev sahibine büyük şok!

Sivas'ta nesli tehlike altında olan vaşak görüntülendi

Sivas'ta ortaya çıktı! Bir öğretmen görüntüledi

İstanbul'da hastanede skandal! Hastayı ameliyathanede unuttular

İstanbul'da hastanede skandal! Hastayı unuttular

Gelinim Mutfakta'da ilginç anlar! En düşük puanı alan elenmeyince izleyici isyan etti!

Gelinim Mutfakta'da ilginç anlar! İzleyici isyan etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.