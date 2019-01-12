Sosyal medyayı sallayan görüntü! Denize düşen arkadaşlarını havlayarak kurtardılar

Köpeği kurtaran güvenlik görevlilerinden Raşit İdügü, bir can kurtardıklarını ifade ederek, ”Havlama seslerini duyunca koşarak oraya doğru koştum. Gerekli müdahaleleri yaparak köpeği düştüğü denizden çıkardık. Sonuçta bir can kurtardığımıza inanıyorum. Umarım hayvanlara kötü davranan insanlara örnek olur. Biz daha önce bunun eğitimini almıştık faydasını bu olayda gördük” dedi.

Olay, dün saat 12.00 sıralarında İstanbul Büyükçekmece’de bulunan bir limanda yaşandı. Limana bir grup köpek girdiğini gören Büyükçekmece Belediyesine bağlı güvenlik görevlileri güvenlik kameralarından köpekleri takibe aldı. Biraz zaman geçtikten sonra köpeklerin yoğun havlama sesini duyan görevliler, köpeklerin bulunduğu yere doğru koştu. Sahile geldiklerinde bir köpeğin suya düştüğünü gören görevliler köpeği kurtarmak için seferber oldu. Birbirlerine tutunarak denize düşen köpeğin yanına inen görevliler kısa süre içerisinde köpeği boğulmaktan kurtardı. Kendilerini tehlikeye atarak köpeği soğuk sudan çıkaran güvenlikçilerin etrafında dönen köpekleri adeta teşekkür ettiler.

'TEŞEKKÜR EDER GİBİ ETRAFIMIZDA DÖNDÜLER'

Olayın bir diğer kahramanı Rıdvan Özkaya ise ”Köpeklerin içeriye girdiğini görünce kameralardan takip ettik. Bir süre kendi aralarında koşturmaya başlayıp sağ sola dağıldılar. Havlama seslerini duyunca ne oluyor diye sahile gittiğimizde köpeğin düştüğünü gördüm. Sanki onlarda kurtarmak için bir çaba gösterdiler ama ellerinden bir şey gelmediği için biz müdahale ettik. Daha önce Büyükçekmece Belediyesi Güvenlik Birimi tarafından hayvan kurtarma konusunda eğitim almıştık sanırım ilk sınavımızı başarılı bir şekilde verdik. Biz köpeği dışarı çıkarttıktan sonra köpekler yanımıza geldi teşekkür eder gibi çevremizde döndüler” diye konuştu.

KÖPEĞİN DENİZE DÜŞTÜĞÜ O ANLAR KAMERADA

Köpeğin denize düştüğü ve güvenlik görevlilerin kurtardığı o anlar limanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, köpeğin kıyıda yürüdüğü sırada denize düştüğü, arkadaşlarının gelerek havlayıp yardım istediği ve güvenlik görevlilerinin köpeği kurtardığı görülüyor. (İHA)

