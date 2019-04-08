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Sosyal medyayı sallayan minikler müzik aletlerine kavuştu

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
İLGİNÇ HABERLER  | 08.04.2019 12:11 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’da türkü söyledikleri video ile Türkiye gündemine oturan kafadar çocuklara Milliyetçi Hareket Partisi Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak saz ve org hediye etti.

Afyonkarahisar’ın Çobanlar ilçesi Kale köyünde yaşayan iki miniğin kendi imkânlarıyla yaptıkları müzik aletleriyle şarkı söyledikleri video, sosyal medyada hızla yayıldı.

Çocukları izleyen Milliyetçi Hareket Partisi Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, çocuklara saz ve org hediye etti.

Saz ve orguna kavuşan çocuklar Milletvekili Taytak’a teşekkür ederek 'Çırpınırdı Karadeniz' parçasını ve 'Konyalım' türküsünü okuyarak selam yolladı.

(İHA)

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Afyonkarahisar sosyal medya MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak Saz org

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