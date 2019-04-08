Sosyal medyayı sallayan minikler müzik aletlerine kavuştu

Afyonkarahisar’ın Çobanlar ilçesi Kale köyünde yaşayan iki miniğin kendi imkânlarıyla yaptıkları müzik aletleriyle şarkı söyledikleri video, sosyal medyada hızla yayıldı.
Çocukları izleyen Milliyetçi Hareket Partisi Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, çocuklara saz ve org hediye etti.
Saz ve orguna kavuşan çocuklar Milletvekili Taytak’a teşekkür ederek 'Çırpınırdı Karadeniz' parçasını ve 'Konyalım' türküsünü okuyarak selam yolladı.
(İHA)
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