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Sosyal medyayı sarsan ilişki açıklaması! TikTok fenomeni Rae Nemetsky’in evliliği tartışmalara neden oldu

05.10.2021 12:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kendisini TikTok'ta 'hotwife' olarak tanıtan Rae Nemetsky, yaptığı paylaşımlarla popüler bir hale geldi. Sosyal medya fenomeni olarak dünyanın pek çok noktasından binlerce takipçiye sahip olan Rae, evliliğine dair yaptığı açıklamayla sosyal medyada bir kez daha gündeme geldi.

Sosyal medyayı sarsan ilişki açıklaması! TikTok fenomeni Rae Nemetsky’in evliliği tartışmalara neden oldu

Evlilik, her toplumda önemli bir değere sahiptir. Kişiler hayatının aşkı olduğunu düşündükleri bireyleri bulduğunda yaşamlarını onlarla birleştirmek isterler. Evliliklerin kendi içinde dinamikleri olduğu bilinen bir gerçektir. Ancak sosyal medya fenomeni Rae ve eşinin ilişki tarzları bir hayli şaşkınlık yarattı. 22 yaşındaki fenomen isim, son günlerde evlilik hayatına dair yaptığı açıklamalarla tartışılmaya başladı.

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“EŞİMLE ÇOK MUTLUYUM”

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‘Hotwife’ adıyla TikTok’ta paylaşımlar yapan Rae, evli ve bir çocuk annesi. Ancak ilişkilerine göre Rae, eşinden başka erkeklerle birlikte oluyor ve kocası bu durumdan rahatsızlık durmuyor. Evliliğine dair açıklamalar yapan Rae, bu durumun aldatmakla hiçbir ilgisi olmadığını söylüyor ve eşinin başka birisiyle birlikte olmadığını da ekliyor. Paylaştığı TikTok videosunda ise detaylarını uzun uzun anlatıyor. Rae videoda evliliklerinde her şeyin yolunca olduğunu ve bu durumun onları daha dinç tuttuğunu dile getiriyor.

TikTok'ta yayınan bu paylaşıma binlerce yorum geldi. 22 yaşındaki takipçisinin 'ailen bu ilişkileri biliyor mu?' sorusuna Rae, "Hiçbiri çok yargılayıcı değil, ailemdeki neredeyse herkese söyledim. Bu konuştuğumuz bir şey değil, ama evet, biliyorlar." şeklinde cevap verdi.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya tiktok
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